歐洲議會驚爆史上最大弊案「向卡達收賄4800萬」　女副議長被捕

▲44歲歐洲議會議員凱莉被控收受卡達賄賂，13日遭拔除副議長資格。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

歐洲議會驚爆弊案，據傳多人收受卡達賄賂，換取推動有利於該國的政策，被認為是議會史上最大規模的貪腐醜聞之一。比利時檢警在嫌犯住處及行李箱一共查獲150萬歐元（約新台幣4800萬元）後逮捕4名嫌疑人，包括來自希臘的歐洲議會議員凱莉（Eva Kaili），她也在13日被取消副議長資格。

歐洲議會一共14名副議長，但全體成員13日表決，以625票支持、1票反對、2票棄權的票數，取消凱莉的副議長資格。凱莉負責地區包括中東，上月在議會演說時大讚卡達「在勞工權利領域扮演領先角色」，但該國主辦世界盃後，接連爆出侵犯外籍移工及多元性別（LGBT）等少數族群人權的爭議。

BBC、德國之聲等外媒報導，凱莉在歐洲議會的辦公室已經封鎖，被暫停社會主義者及民主人士（ Socialists and Democrats Group）黨團成員資格。她遭希臘政黨「泛希臘社會主義運動」（Pasok）開除黨籍，個人、丈夫及直系親屬的資產也被希臘當局凍結。

不過，凱莉的律師迪米特拉科普洛斯（Michalis Dimitrakopoulos）喊冤，「凱莉宣布自己是無辜的，她與來自卡達的賄賂無關。」據傳檢方查獲的賄款一部分就在凱莉的公寓，但律師被問及此事時回應，「我不知道是否找到任何資金，或者發現了多少錢。」

▲凱莉身為歐洲議會副議長，負責區域包括中東。圖為她與卡達勞動部長會面。（圖／路透）



檢方懷疑，卡達已經影響歐洲議會的經濟與政治決策長達數月，他們11日宣布，被捕嫌犯被指控洗錢、腐敗、參與犯罪組織罪名，將於14日現身審前法庭。

除了凱莉以外，另外3名被告都是義大利公民，據傳包括遊說團體負責人菲加─塔拉曼卡（Niccolò Figa-Talamanca）、前歐洲議會議員潘澤里（Pier Antonio Panzeri）、前議會助理也就是凱莉的丈夫喬治（Francesco Giorgi）。

多名歐洲議會議員向BBC表示，他們對貪腐案深感震驚，也認為這可能是議會史上最大規模的貪腐醜聞之一。來自馬爾他的議長梅索拉（Roberta Metsola）直言，這是「歐洲民主的艱難一天」。不過，正在舉行2022世界盃的卡達否認任何不當行為，並稱相關指控都是「嚴重誤導」。