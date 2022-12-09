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廣東前公安廳長李春生主動投案　曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

▲廣東前公安廳長李春生涉違紀違法主動投案。（圖／CFP）

▲廣東前公安廳長李春生涉違紀違法主動投案。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東人大常委會副主任、前公安廳長李春生近日涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中紀委國監委紀律審查和監察調查。李春生43歲才進入警界，在廣東省擔任公安廳長長達8年，期間帶隊剿滅廣東「冰毒教父」蔡東家的案件還被拍成電影《破冰行動》。李春生在10月底仍有出現在螢光幕前，不過，11月17日舉行的會議上，並沒有出現他的名字，讓外界產生好奇。

▲港星任達華主演的電影《破冰行動》劇照。（圖／翻攝百度百科）

▲電影《破冰行動》劇照。（圖／翻攝百度百科）

《紅星新聞》報導，李春生2020年接受《人民公安報》採訪時曾表示，始終牢記「紀律嚴明」，著力鍛造忠誠乾淨擔當的高素質廣東公安鐵軍，「堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，始終保持反腐敗鬥爭的高壓震懾態勢，馳而不息把全面從嚴治黨從嚴治警引向深入，公安隊伍的整體素質、作風形象明顯提升。」

公開資訊顯示，李春生為1961年生，河南鄭州人，在河南工作23年，從教師到縣委書記一步步爬到河南省公安廳政治部主任，至此，43歲的李春生才算正式跨入警界。李春生在2006年進入公安部任政治部人事訓練局局長，並在2013年「空降」廣東擔任副省長兼公安廳廳長，在職長達8年，直至2021年1月調至廣東省人大常委會任副主任。

▲大批警力前往廣東博社村剿滅當時最大的冰毒犯罪集團。（圖／翻攝微博）

▲大批警力荷槍實彈前往廣東博社村剿滅當時最大的冰毒犯罪集團。（圖／翻攝微博）

李春生在廣東公安廳任職期間，最出名的事件莫過於剿滅盤據在當地的「冰毒教父」蔡東家集團。該次行動出動省武警總隊、省公安邊防總隊和汕頭、惠州、梅州、河源四市公安局約4000名警力，一次對18個製販毒團隊和69個重點目標集中收網。

▲有「冰毒教父」之稱的蔡東家被執行死刑。（圖／翻攝微博）

▲有「冰毒教父」之稱的蔡東家被執行死刑。（圖／翻攝微博）

行動一舉抓獲182名犯罪份子，搗毀77個製毒工場和1個炸藥製造工廠，起獲冰毒2925公斤、K粉260公斤、原料23噸、9把槍枝和子彈62發，同時，這場行動也被拍成動作電影《破冰行動》，讓身為主導者原型的李春生聲望再上一層樓。此外，有著「冰毒教父」之稱的「頭號目標」蔡東家也被當場逮捕，並在2019年將其執行死刑。

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