囂張詐團假冒北市刑大隊長、北檢主任　南投女險遭騙157萬

▲民眾差點被假冒北檢主任檢察官徐則賢的歹徒騙走百萬積蓄，急奔派出所請警方協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙集團猖獗，年前差點又騙走民眾大筆血汗積蓄：郭姓女子日前接獲自稱台北地檢署主任檢察官和台北市刑大隊長的電話，對方聲稱其銀行帳戶涉及不法，需要支付157萬元並匯入指定的帳戶，否則將遭假扣押；郭女嚇得不知如何是好，所幸最後先前往派出所詢問，經警方告知這是假檢警詐騙手法才未匯款，及時保住辛苦錢好過年。

中興警分局指出，郭女於1月6日下午前往中興派出所，表示自己接獲一通語音電話：「中華電信您好，提醒您，您有一筆費用尚未繳款，已逾期，尚欠金額2萬7983元，轉帳戶內已無餘額可扣款，將為妳轉接專人服務」，之後就接到自稱「刑警隊長」跟「檢察官」的電話，稱郭女涉嫌違反《洗錢防制法》，要強制凍結財產，並要求她將錢轉帳至「國家帳戶」。

▲詐團冒用台北市刑大隊長蔡燕明姓名和大頭照，傳假資料誆騙民眾。（圖／記者高堂堯翻攝）

後續又有自稱刑警隊長者加郭女的LINE好友，並傳送訊息給她，因心生不安，才向警方求助；警員陳弘霖見郭女神情緊張，隨即協助了解後，查證發現為典型假冒檢警方式詐騙，而且對方還盜用曾任職南投縣刑大、現任台北市刑大隊長蔡燕明，以及現任台北地檢署檢察官徐則賢的姓名和大頭照，行徑相當囂張。

▲郭姓民眾差點被假檢警騙走百萬積蓄，急奔派出所請警方協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳弘霖當場反撥假冒檢警的LINE通話，對方聽到是派出所員警隨即掛電話，後續再回撥已無人接聽，也成功攔阻一起「假檢警、真詐騙」案件，幫郭女保住100多萬血汗錢；中興分局長洪政崴呼籲，民眾若確實無法判斷是否接到詐騙電話，歡迎利用電話撥打165反詐騙諮詢專線查證，或洽派出所詢問，避免上當。