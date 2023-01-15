門號末三碼有「2數字」要小心！律師揭徵信社暗黑手法：4成會被騙

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

詐騙手法層出不窮，讓人防不勝防，但你有聽過這種詐騙嗎？律師呂秋遠透露，有一些徵信社業者會挑特殊的電話號碼，之後騙說「手上有你外遇的證據」，要求對方付錢，沒想到竟然有高達3、4成的人會付錢，讓身為律師的他也覺得很扯。

呂秋遠在臉書分享先前和徵信社朋友的對話，對方透露同業有一種特殊的詐騙手法，會隨機挑出手機號碼結尾是6或8的人，像是888或是168等，然後就會打電話過去，說「你太太委託我們對你徵信，我們已經拍到你去汽車旅館、還有跟外遇對象上床的所有證據，這裡可精彩了，有很多畫面。你太太開價100萬，你要付多少？我們可以全部交給你」。

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呂秋遠疑問表示「所以，他們根本沒有接受委託，也沒有跟拍？」朋友回應，「當然，不都跟你說是詐騙了嗎？他們手上，根本什麼都沒有」，不過詭異的是，10個人裡面至少會有1到2個人嚇得馬上給錢，另外1到2個人考慮幾天後也會給錢，「頂多就殺價而已」。

呂秋遠聽到後有些傻眼和疑惑，問說「所以有高達3到4成的人，接到這種詐騙電話，會直接給錢？」朋友給出肯定答案，且說那些詐騙徵信社和他們不一樣，根本不用認真跟監做事，就可以收到這麼多錢，「實在太過分了」。

朋友也透露，同業曾分享過秘訣，之所以會挑尾數是6或8的號碼，是因為這種號碼通常要選號才有，代表有點經濟實力，會刻意挑888或168的人比較投機、相信運氣且喜歡賺錢。此外，就算事後發現是詐騙，這些人也不敢報警，「因為他們總不能跟警察說，被騙的原因是因為對方聲稱有性愛光碟，被老婆知道，他們會更難看。如果只是損失幾10萬，他們通常會自認倒楣」。