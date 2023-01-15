蔡依林跨年演唱會夯！單月19件網購票券詐騙　碩士工程師都中招

▲跨年民眾參加演唱會需求多，網路購票詐騙案件頻傳。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著近年台灣知名歌手演唱會門票預售都秒殺，不少死忠粉絲買不到票，無奈尋求黃牛代購，掉入詐騙集團買空賣空的詐財陷阱，刑事局統計2022年12月間，就有多達19件民眾網路購買演唱會票券遭詐財案例，其中不少是購買蔡依林跨年演唱會門票，被害民眾不乏碩士、工程師，警方秀案例呼籲民眾千萬別再被騙。





刑事局指出：北部一名許男（50歲）有碩士學歷，去年12月底在臉書社團看到一網友貼出專賣演唱會門票的資訊，主動加對方LINE並詢問蔡依林今年1月7日演唱會門票價格，以1萬3千元價格匯款購買兩張該演唱會門票，但對方收到匯款就刪文，許男聯絡不上對方，也未收到演唱會門票，驚覺被騙。

南部另名王姓女子（30歲）是科技業工程師，去年11月同樣在臉書社團看到網友販售演唱會門票，王女加LINE詢問購買蔡依林跨年場的小巨蛋演唱會門票，並匯款1萬2千元購買2張門票後，對方改稱開演前10天，才會實體票寄給王女，但一直到演唱會當天王女仍未收到門票，加上賣家失聯，王女驚覺被騙。

警方指出，臉書、LINE是社交、通訊平台，民眾在非購物平台購買商品並無保障，歹徒通常搭時下最熱門商品吸引民眾購買，藉此騙取買家匯款。要避免遭類似手法詐騙，刑事警察局提醒民眾、注意下面網路購物原則，才能避免被騙。

1. 選擇具審核機制的購物網站：專業的購物平臺擁有完善的退貨及退款制度，即使商品有問題，也能找到負責人員處理相關事宜。

2. 注意網路商品與一般市價是否相當，若差距過大則風險較多。

3. 選擇有信譽之拍賣網站或購物網站，並查看貨主之信用風評，須注意網址是否仿冒網站。

4. 避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，社群平臺及通訊軟體缺乏完善的交易規範及審核機制。

5. 絕對不要在未確認物品的情形前就將款項匯出，面交最有保障。

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