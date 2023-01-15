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快訊／台中「殺人車禍」肇逃駕駛抓到了！逃亡3小時被帶回警局

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中市47歲劉姓男子15日晚間駕車逆向躲避警察攔查，還飆速闖紅燈，在東區振興路、東光園路撞上2輛機車，釀成1死2傷。事後，劉男下車徒步逃逸，還詢問附近烤肉攤「後面有警察在追我嗎？」如今經過3個多小時，警方在深夜11點逮到人，將劉男依過失致死、肇事逃逸等罪帶回訊問中。

晚間7點多，劉男駕車在東區建成路附近不斷逆向行駛，跑給警察追，結果擺脫警方追捕後，在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成騎車雙載的一對姊妹重傷、一名葉姓男騎士送醫後傷重不治。

▲▼台中恐怖車禍1死2重傷，駕駛肇逃詢問「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅攝）

▲轎車疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成1死2傷。（圖／記者許權毅攝）

肇事後，劉男棄車逃逸，一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。

台中警三分局指出，同仁晚間7點多巡經東區建成路與旱溪街口，發現一輛小客車沿建成路由南往北逆向行駛，立刻嗚警報器尾隨攔查，但該車沿建成路右轉復興東路後，又右轉東光路，在東光路與建成路口一路逆向，同仁考量執勤安全，決定不續追，將依車牌就違規部分逕行舉發。

深夜11點左右，警方逮到肇事的劉姓男駕駛，依過失致死、肇事逃逸等罪帶回警局訊問中。至於受傷的姊妹花，38歲妹妹意識不清插管、後座39歲姊姊左手腳開放性骨折，仍雙雙在醫院治療中。

▼劉男徒步逃逸，跑到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

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