快訊／台中黑車撞2機車肇逃！姊妹雙載遭撞重傷　男騎士不治身亡

記者許權毅、白珈陽、柯振中／台中報導

台中市東區15日發生嚴重車禍，47歲劉姓男子晚間7點多駕車經過振興路時，撞上了2輛機車，導致一對姊妹重傷，另一名男騎士則傷重不治，目前汽車駕駛肇事後逃逸，姊妹騎士仍在搶救當中。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，黑色轎車晚間7點左右經過東區振興路時疑似闖紅燈，與2部機車發生碰撞，其中一車為姊妹雙載，2人皆受重傷，38歲連姓妹妹目前意識不清、插管治療中，39歲連姓姊姊則是下肢開放性骨折、血壓偏低，仍在持續搶救。

▲▼恐怖的車禍發生後，現場留下大片驚悚的痕跡。（圖／記者許權毅攝）



另一輛遭撞的機車則是65歲的葉姓男騎士，遭撞後當場失去生命跡象，送往長安醫院搶救後不治身亡。

▼劉姓駕駛事後跛腳逃跑，還詢問附近燒烤攤老闆「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅翻攝）



肇事的黑車男駕駛事發後棄車逃逸，一路跛腳跑到50公尺外的烤肉攤，詢問老闆「有警察在追我嗎」，接著繼續逃跑。目前警方仍在循線追人當中，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▲▼車禍現場一片狼藉，畫面相當恐怖。（圖／記者許權毅攝）



根據警方調查，現場第一輛機車遭撞後，噴飛了至少10公尺遠，第二輛機車的車頭受損嚴重，研判是有騎士雙載遭撞，至於詳情還待釐清。

▲▼台中東區振興路發生嚴重車禍。（圖／記者許權毅攝）

