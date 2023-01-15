台中光頭男「殺人車禍」狠撞1死跛腳逃亡　前1分鐘就被警察盯上

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中市東區15日晚間7點多發生重大車禍，47歲劉姓男子駕轎車逆向躲避警察攔查，還飆速闖紅燈，不料在振興路、東光園路撞上2輛機車，釀成1死2傷。台中市警三分局證實，巡邏員警發現一輛轎車逆向行駛，隨即鳴笛要攔查，但見對方一路逆向，為了確保執勤安全，中途決定不續追。

一名目擊者指出，雖然他沒有看到車禍發生瞬間，但早在前幾個路口，就看到肇事轎車一路逆向狂飆，後面還有一個騎機車的警察在追逐。之後，轎車疑似闖紅燈在建成路甩掉警察，但過沒多久就在振興路、東光園路口發生車禍。

▲轎車疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成1死2傷。（圖／記者許權毅攝）

台中警三分局指出，稍早同仁巡經東區建成路與旱溪街口時，發現一輛小客車沿建成路由南往北逆向行駛，立刻嗚警報器尾隨攔查，但該車沿建成路右轉復興東路後，又右轉東光路，在東光路與建成路口一路逆向，沿建成路由北往南方向行駛，同仁考量執勤安全，決定不續追，將依車牌就違規部分逕行舉發。

案發當時，劉男駕車在肇事地點附近不斷逆向行駛，跑給警察追，結果擺脫警方追捕後，在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍。

肇事後，劉男一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。

▲光頭男駕駛徒步逃逸，跑到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」（圖／記者許權毅翻攝）

台中市消防局15日晚間7點27分接獲民眾報案，到場後發現轎車車頭扭曲變形，疑似闖紅燈撞上2輛機車，造成一對雙載姊妹重傷、一名男騎士當場失去呼吸心跳，分別送往中國附醫、長安醫院急救。

受傷的姊妹中，包括一名38歲女性肢體擦傷，目前意識不清，插管治療中；另一名39歲女性左手腳開放性骨折。至於65歲葉姓男騎士當場失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

▼肇事轎車車頭扭曲變形。（圖／記者許權毅攝）