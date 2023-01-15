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社會 社會焦點 保障人權

台中男高速闖紅燈連撞2機車！撞擊畫面曝　姊妹重傷「男騎士不治」

記者許權毅、白珈陽、柯振中／台中報導

台中市東區15日晚間嚴重車禍，導致3名騎士1死2重傷，肇事的47歲劉姓駕駛棄車逃逸，目前警方仍在追捕當中。隨著進一步調查，劉姓駕駛的肇事畫面也跟著曝光，依據影片畫面，黑車駕駛當時高速闖紅燈，完全沒有剎車，直到撞上2輛機車才因阻擋停下，力道之大可以想見。

依據影片畫面，當時振興路的路口號誌為綠燈，有許多車輛正在通行，豈料劉姓駕駛突然從東光園路衝出，高速闖紅燈行駛，撞上了正在振興路通行的2輛機車，過程中完全沒有減速，畫面相當驚悚。

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲劉姓駕駛撞上3名騎士後，立即棄車逃逸。（圖／記者許權毅攝）

事故發生後，38歲、39歲的雙載連姓姊妹受到重傷，妹妹意識不清插管急救、姊姊則是開放性骨折及血壓偏低，另一名65歲的葉姓騎士則是不幸身亡。

▼黑車駕駛撞擊後下車逃逸，還跑到附近的燒烤攤詢問「有警察在追我嗎」。（圖／民眾提供）

▲▼黑車駕駛撞擊後下車逃逸，還跑到附近的燒烤攤詢問「有警察在追我嗎」。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲肇事駕駛跛腳逃逸，跑到附近的店家詢問「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅翻攝）

附近的烤肉攤老闆娘表示，聽到附近傳出巨響後，就看見了一名光頭的中年男子跛腳跑來，還開口詢問「有警察在追我嗎」，她看了一眼後告知「沒有」，接著又詢問出什麼事，完全不知道光頭男就是肇事駕駛。

▲▼台中恐怖車禍1死2重傷，肇事駕駛詢問「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖車禍1死2重傷，肇事駕駛詢問「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖車禍1死2重傷，肇事駕駛詢問「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅攝）

目擊者表示，在經過這個路段以前，該名肇事駕駛就已經在忠孝路上闖紅燈、跨越雙黃線，當時後方有一名騎機車的員警在追捕，但他開到建成路口時，黑車已經消失，員警則疑似被紅燈阻擋、慢了下來，所以沒追到人，等到經過該路口時，已經沒有看到人了。

根據警方調查，當時有同仁巡邏經過東區建成路、旱溪街口，發現一輛小客車沿著建成路由南往北逆向駕駛，於是開啟鳴笛警報器尾隨、打算攔查，豈料該車輛沿著建成路右轉付興東路後，再由復興東路右轉東光路，在東光路與建成路口繼續逆向駕駛，沿著建成路由北往南行駛，當時為了確保安全，同仁決定不續追，將依法對違規的部分逕行舉發，不料劉男擺脫警方追捕約700公尺，就在東光園路、振興路口發生車禍。目前警方仍在循線追人當中，詳細案情仍待釐清。

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