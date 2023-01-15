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台中車禍疑闖紅燈1死2重傷　跛腳男肇逃問烤肉攤「有警察在追我嗎」

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲台中東區晚間發生重大車禍，造成2傷1命危，駕駛肇事後徒步逃逸。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市東區15日晚間7點多發生重大車禍，一輛轎車疑似在振興路、東光園路口闖紅燈，結果撞上2輛機車，造成2傷1死。肇事後，47歲劉姓男駕駛徒步逃逸，還一跛一跛地走到附近烤肉攤詢問「有警察在追我嗎？」目前警方正在追查中，監視器畫面也隨之曝光。

台中市消防局15日晚間7點27分接獲民眾報案，東區振興路發生重大車禍，到場後發現是一輛轎車撞上2輛機車，造成一對雙載姊妹重傷、一名男騎士當場失去呼吸心跳，分別送往中國附醫、長安醫院急救，但男騎士搶救後仍傷重不治。

烤肉攤老闆娘指出，車禍發生後，一名中年光頭男子一跛一跛地走來攤子，並開口詢問「有警察在追我嗎？」當時她探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但對方一言不發就離開，沒想到對方竟是肇事駕駛。

▼光頭男駕駛徒步逃逸，跑到附近烤肉攤詢問「有警察在追我嗎？」（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

老闆娘說，稍早聽到附近傳出「碰」一聲巨響，左鄰右舍都跑下來查看，接著就有光頭男子跛著腳來問奇怪的問題，沒想到對方是肇事駕駛，也沒想過竟有人會逃逸。

受傷的姊妹，包括一名38歲女性肢體擦傷，目前意識不清，插管治療中；另一名39歲女性左手腳開放性骨折。至於65歲葉姓男騎士當場失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

▼烤肉攤老闆娘還原當時情況。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中車禍疑闖紅燈1死2重傷　跛腳男肇逃問烤肉攤「有警察在追我嗎」。（圖／記者許權毅攝）

▼機車被撞倒地。（圖／記者許權毅攝）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▼肇事轎車車頭扭曲變形。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

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