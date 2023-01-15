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深綠醫開轟網軍頭目：我最討厭王浩宇！　「沒聽過他有何貢獻」

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）▲王浩宇、王世堅雙方交戰未止。（合成圖／王浩宇臉書、記者袁茵攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇稱，議員王世堅的父親王明德「出賣同學」，害許多同學被判死刑、為黨國立大功，引發各界譁然。對此，自認「獨派深綠」的精神科醫師潘建志今（15日）開罵王浩宇，「所有的網軍側翼裏，我最討厭王浩宇」。

潘建志今天在臉書發文批評，網軍側翼中，他懷疑裡頭有部分人士有反社會人格，但王浩宇最糟糕。潘建志指出，從早年他（王浩宇）厚臉皮在PTT洗版，濫用網路資源，加入綠黨，其間沒少罵過民進黨；後來王浩宇反過來加入民進黨還選上議員，但又因行事作風太讓選民失望而被罷免成功。

潘建志訝異喊，「王浩宇現在竟然成為民進黨網軍頭目」，常常一付黨中央的語氣，也不知道代表哪裏來的所謂黨意，國民黨馬英九執政時，我從來沒聽過他為綠營做出什麼貢獻。

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

潘建志批評王浩宇，不懂醫學，認識幾個政治人物就開始自我膨脹。針對高端疫情爭議，潘建志表示，自己在臉書上以學術論文質疑高端缺少單獨注射一劑29天時的中和抗體數字，要求必需預留第二劑給施打者，不過「不學無術的王浩宇為了護航，竟然拿錯誤的IgG數值發文反駁我，他完全搞錯也不怕傷害到社會大眾；最後指揮中心接受我的建議，打高端第一劑的人都預先保留第二劑」。

潘建志指出，作家陸之駿當時轉貼了王浩宇反駁他的文章，幾天後陸之駿跑去打高端，第2天因為心血管疾病猝逝，「我和陸之駿成為臉書友十來年了，他為何不相信我寫的文章，偏要相信王浩宇呢？」

另外，對於王浩宇抖出王世堅父親「涉嫌」出賣同學一事。潘建志痛罵王浩宇，「真是不讀書又愛胡說八道」，他指出王世堅父親王明德的案子叫四六事件，是白色恐怖的大案，當時警察直接進大學學園抓人，台大師大前後被抓了一百多個學生，有七個被槍斃，「這些人是因為被王明德出賣嗎？完全不是。王明德是白色恐怖的受害人，真正的加害者是國民黨和國民黨的爪牙。」

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