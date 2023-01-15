他爆王浩宇為脫罪「出賣親姑姑」　大酸：比背骨還背骨

▲民進黨前桃園市議員王浩宇、台北市議員王世堅。（圖／翻攝自王浩宇臉書、記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇14日指控，台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，導致同學被判處死刑。對此，淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮15日則反批，王浩宇曾為了脫罪，咬出自己的親姑姑，批評王浩宇是「比背骨還背骨、比垃圾還垃圾的行為」。

王浩宇14日深夜於臉書發文指出，《返校》故事的原形，其實是王世堅的爸爸王明德，為了追女生將「禁書」送給女孩，後被查獲、王明德被捕後咬出所有同學、謝雪紅等人，同學多遭判處死刑，只有王明德為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的人飛黃騰達。」

對此，何景榮15日則表示，王浩宇抖出同黨前輩「的父親」上個世紀「涉嫌」出賣同學的「傳聞」，那他就貼出兩年前，王浩宇涉犯刑法203條的變造有價票證罪，結果到了偵查庭上，咬出自己的親姑姑，出賣自家尊親屬來脫罪的事蹟，他還大批，照佛粉們（綠營網軍）的可笑邏輯，「這真的是比背骨還背骨、比垃圾還垃圾的行為了」。他最後狠酸，「批鬥別人家人，又出賣自己的家人，果真是『唯有綠共才能超越紅共』！」

此文一出，王浩宇立即在底下解釋，「我只是告知資料來源，而且我姑姑是老師，她的學生拿給他這個東西，姑姑當然是相信學生」，但也有網友大酸他「著急了到處解釋啊」。

▲何景榮貼出王浩宇「出賣親姑姑」事蹟。（圖／翻攝自何景榮臉書）