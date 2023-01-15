聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」：沒人當一回事

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／記者陳煥丞、呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇近日指控，台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，導致同學被判處死刑，出賣大家的飛黃騰達。對此，高嘉瑜15日受訪批評，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的；她並指，應該不會有人把王浩宇當一回事，不需要花太多時間在他身上。

高嘉瑜今天上午前往民進黨主席補選投票時受訪說，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，在這種情況下所有被迫者都是受害者，在人家的傷口灑鹽，或者拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的。

▲高嘉瑜上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

高嘉瑜表示，現在大家也需要情緒的宣洩，大家講話大聲、大鳴大放，這期間總是互相檢討求進步，賴清德要參選黨主席，當選之後如何帶領民進黨團結向前，大家一起來努力。

此外，高嘉瑜談及，她盼努力向基層溝通，一步一腳印地把想法跟理念、訴求與民眾說清楚，多數台灣人民非常理性、很有智慧，很多事情沒有辦法掌握在自己手上，每個人都有主觀的想法，沒辦法讓每個人都幫自己說好話；媒體追問，基層對於高嘉瑜有點不滿，是否受到影響？高嘉瑜表示，就是檢討反省；另對是否受到王浩宇等網軍的其他攻擊？高嘉瑜說，應該不會有人把他當一回事吧，他的攻擊是有目的性的，社會還是需要更多的善良，真的不需要多花時間在他身上。