揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／記者陳煥丞、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇14日於臉書發文，指出黨內台北市議員王世堅的父親王明德在白色恐怖期間出賣讀書會同學，只有自己一人飛黃騰達，此文一出引發爭議。他15日再度表示「還原歷史是鬥爭？」，他認為，王世堅與立委高嘉瑜利用言論自由鬥爭黨內、圖自己政治利益的做法，比較不道德。

王浩宇14日於臉書指出，王明德就讀台灣大學期間參與「讀書會」，為了追女生將「禁書」送給女孩，想在對方面前建立英雄形象，結果女孩不領情隨意亂丟被查獲，王明德被捕後咬出所有同學，被出賣的同學多遭判處死刑，只有咬出同學的王明德「為黨國立大功」，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」對此，高嘉瑜15日受訪時指出，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的。

王浩宇隨即於臉書發文表示，「王世堅的爸爸，當然是歷史的悲劇」，他指出，在沒有言論自由的時候，王明德不供出同學、老師，最後被時任總統蔣介石槍決的就是王明德自己，他也認同王明德應該是別無選擇。但他批評，當台灣有民主、言論自由的時候，王世堅卻是利用這個言論自由，用太監、草包、中國琴形容自己的黨內同志、隨意在政論節目上抹黑自己的政黨，污衊民進黨的支持者是側翼、是網軍。他坦言，如果談歷史叫做批鬥、叫綠共，「我覺得王世堅這陣子配合對手批鬥自己政黨的行為，反而比較像是紅衛兵。」

針對高嘉瑜的言論，王浩宇表示，自己反倒認為，「他們兩人這樣利用言論自由鬥爭黨內、圖自己政治利益的做法，比較不道德。」此外，他也批評，太監、草包是人身攻擊，一堆人拍手叫好，還原歷史事實卻是鬥爭；自己在政論節目信口開河可以，別人就是側翼網軍。