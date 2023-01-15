　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批王世堅、高嘉瑜比較不道德

▲▼民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／記者陳煥丞、呂佳賢攝）

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／記者陳煥丞、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇14日於臉書發文，指出黨內台北市議員王世堅的父親王明德在白色恐怖期間出賣讀書會同學，只有自己一人飛黃騰達，此文一出引發爭議。他15日再度表示「還原歷史是鬥爭？」，他認為，王世堅與立委高嘉瑜利用言論自由鬥爭黨內、圖自己政治利益的做法，比較不道德。

王浩宇14日於臉書指出，王明德就讀台灣大學期間參與「讀書會」，為了追女生將「禁書」送給女孩，想在對方面前建立英雄形象，結果女孩不領情隨意亂丟被查獲，王明德被捕後咬出所有同學，被出賣的同學多遭判處死刑，只有咬出同學的王明德「為黨國立大功」，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」對此，高嘉瑜15日受訪時指出，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的。

王浩宇隨即於臉書發文表示，「王世堅的爸爸，當然是歷史的悲劇」，他指出，在沒有言論自由的時候，王明德不供出同學、老師，最後被時任總統蔣介石槍決的就是王明德自己，他也認同王明德應該是別無選擇。但他批評，當台灣有民主、言論自由的時候，王世堅卻是利用這個言論自由，用太監、草包、中國琴形容自己的黨內同志、隨意在政論節目上抹黑自己的政黨，污衊民進黨的支持者是側翼、是網軍。他坦言，如果談歷史叫做批鬥、叫綠共，「我覺得王世堅這陣子配合對手批鬥自己政黨的行為，反而比較像是紅衛兵。」

針對高嘉瑜的言論，王浩宇表示，自己反倒認為，「他們兩人這樣利用言論自由鬥爭黨內、圖自己政治利益的做法，比較不道德。」此外，他也批評，太監、草包是人身攻擊，一堆人拍手叫好，還原歷史事實卻是鬥爭；自己在政論節目信口開河可以，別人就是側翼網軍。

ET快訊
讚數決定安太座「紅包金額」！　作家曬匯款紀錄投降了
陳建州球場驚喜巧遇美眉！　她15年後變啦啦隊副隊長
學測自爆作弊「坐等上台大」　他答案被抄光！超狂身分逆轉結局
28歲俏護士色誘榨乾71人！　海撈7千萬
福原愛現身超市叫賣！暴瘦近況曝　江宏傑一聽到她就顫抖
媽喊「臭藥丸吃20年很有效」　他一看傻了：活到現在是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／卸任民進黨主席！陳其邁曝「代理」心情　6字洩下一步動向

民調近逼2024「郭侯配」恐成形？　侯友宜：一起扮演不同角色

出訪新加坡補2024外交學分？　侯友宜：新北的國際交流不中斷

內政部：打炒房非打假球　預售屋換約轉售「不溯及、不打折、不護航」

賴清德選民進黨主席　台南藍營狂酸：副總統別裝睡！

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」：沒人當一回事

國民黨2024合體郭台銘「最強戰隊」？　馬英九：能出來我們很高興

黨員怒嗆2024要挺吳欣岱　高嘉瑜喊尊重：謝謝他

民進黨主席補選陳其邁投票　籲黨員全力支持新主席

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

獨／卸任民進黨主席！陳其邁曝「代理」心情　6字洩下一步動向

民調近逼2024「郭侯配」恐成形？　侯友宜：一起扮演不同角色

出訪新加坡補2024外交學分？　侯友宜：新北的國際交流不中斷

內政部：打炒房非打假球　預售屋換約轉售「不溯及、不打折、不護航」

賴清德選民進黨主席　台南藍營狂酸：副總統別裝睡！

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」：沒人當一回事

國民黨2024合體郭台銘「最強戰隊」？　馬英九：能出來我們很高興

黨員怒嗆2024要挺吳欣岱　高嘉瑜喊尊重：謝謝他

民進黨主席補選陳其邁投票　籲黨員全力支持新主席

中國分化臺灣、製造對立　曹興誠：團結「內除台奸、外拒中共」

《英雄聯盟》LPL正式開打！電狼下路登場46分鐘激戰、YSKM招牌鬥士拿下MVP

快訊／神隊友來了！黃子鵬為海神開球期待「貿哥」對決魔獸

樂天女孩香香盒有驚喜　粉絲俱樂部會員卡16日開賣

陸車廠創辦人拍片舉報縣委書記！逼迫「業績灌水210億」美化政績

拒絕吉利汽車變老大！Aston Martin老闆偕財團投18.6億保住經營權

蘇花公路今17時搶通「最新進度」曝！防護復建工程4月完工

溪北六興宮捐救命利器　媽祖加持「自動心肺復甦機」提升救護效率

獨／卸任民進黨主席！陳其邁曝「代理」心情　6字洩下一步動向

HUSH一次網羅3大咖助陣！　超夢幻「神級名單」曝光

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

政治熱門新聞

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

王浩宇：王世堅父出賣同學「為黨國立功」

聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」

她能取代高嘉瑜　鄉民論戰狂刷3字

台南4大案被諷苗栗國　賴清德道歉

回台南！賴清德要市長、立委、議員鞠躬道歉　「每位民代都該檢討」

綠委爆料：全民發錢「還有第二波」！

「高嘉瑜1人票數是全黨2倍」連陳時中都輸她

民眾黨中央委員出爐　高虹安人馬得票墊底

民調：36.7%挺侯友宜選總統　57.7%挺賴清德

全是高嘉瑜精心設的局？　他點關鍵原因：「這形象」讓她有票拿

她挺高嘉瑜　開轟林智堅1屍15命

學者：11月台美完成談判可能性高

更多熱門

相關新聞

聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」

聲援王世堅　高嘉瑜怒嗆王浩宇「不道德」

民進黨前桃園市議員王浩宇近日指控，台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，導致同學被判處死刑，出賣大家的飛黃騰達。對此，高嘉瑜15日受訪批評，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的；她並指，應該不會有人把王浩宇當一回事，不需要花太多時間在他身上。

黨員怒嗆要挺吳欣岱　高嘉瑜喊尊重

黨員怒嗆要挺吳欣岱　高嘉瑜喊尊重

高嘉瑜投票挺賴清德　高唱「心花開」

高嘉瑜投票挺賴清德　高唱「心花開」

挺黃、高選立委？　柯文哲：有趣

挺黃、高選立委？　柯文哲：有趣

她能取代高嘉瑜　鄉民論戰狂刷3字

她能取代高嘉瑜　鄉民論戰狂刷3字

關鍵字：

白色恐怖王世堅王明德高嘉瑜王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面