　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／曹錦輝現況曝！台中現身...被問新計畫笑回「教球就很忙啦」

記者許權毅／台中報導

台中知名蔥油餅店「超三代」今舉行100分考卷送一份活動，前旅美球星曹錦輝驚喜現身，還準備了50顆簽名球給小朋友抽獎。曹錦輝低調不願意接受媒體聯訪，僅表示近期一樣都在教球，從小朋友到社會人士都有，主要都是在北部，最近第一次到台中教，朋友帶他來這間店吃蔥油餅，意外跟「賢拜」相認，得知有公益活動便來幫忙。記者追問最近有其他計畫嗎？曹錦輝笑回：「教球就很忙了啦！」

▲▼ 曹錦輝,超三代,簽名球,蔥油餅。（圖／記者許權毅攝）

▲前旅美球星曹錦輝今日現身台中，幫前輩舉辦的「考100分送蔥油餅」活動站台，吸引許多球迷到場。（圖／記者許權毅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

超三代蔥油餅店今年再度舉行考100分兌換活動，神祕來賓是前知名球星曹錦輝，老闆特別安排，只要在3顆球中抽中黑色的，就可以拿到一顆曹錦輝簽名球，現場吸引許多大小球迷來排隊。曹錦輝頭戴上頭寫著「TSAO」的專屬球帽，搭配T恤、西裝外套以及球鞋，一身休閒在今（15）日下午準時現身在店前，上前跟曹錦輝聊天，曹也親切地閒聊，只要有民眾要合照也是來者不拒。

▲▼ 曹錦輝,超三代,簽名球,蔥油餅。（圖／記者許權毅攝）

曹錦輝魅力不減，許多民眾得知消息後趕來，在遠處偷偷跟曹錦輝合照，曹發現後馬上熱情上前說「一起拍啦，好好拍！」，讓球迷好開心。也有專業球迷自曹錦輝在高中時期就關注，今天上前跟他閒聊，談起「回歸大聯盟」的故事，兩人站在店前有說有笑，對待球迷相當親切。

▲▼ 曹錦輝,超三代,簽名球,蔥油餅。（圖／記者許權毅攝）

曹錦輝不願意接受媒體聯訪，僅低調表示，這陣子第一次來到台中教球，透過朋友來到超三代吃蔥油餅，結果老闆是在打球時期要叫「賢拜」的學長，兩人相談甚歡，還得知老闆近期要舉辦公益活動鼓勵小朋友，馬上說要捐出50顆簽名球來加碼，今天準時現身參加，活動過程中還貼心讓小朋友有機會拿到球，相當親切。

曹錦輝綽號「小曹」，是台灣代表性球星之一，曾效力於美國職棒大聯盟洛磯隊、道奇隊，2009年返台加入兄弟象，卻涉假球案，曹堅持未涉案，最終獲不起訴處分，一度在2015年重新站上大聯盟投手丘，被網友稱為「最強麵店老闆」，不過自此未出現在中職或中華隊名單中，2017年宣布退休。

▲▼ 曹錦輝,超三代,簽名球,蔥油餅。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 曹錦輝,超三代,簽名球,蔥油餅。（圖／記者許權毅攝）

【相關報導】

考100分送蔥油餅！前職棒球星曹錦輝驚喜現身　送50顆簽名球

ET快訊
被台灣健保放棄！　罕病女童赴陸治療
快訊／桃園楊梅又地震！　氣象局坦言「罕見」曝原因
快訊／快來對答案！　學測社會科解答看這邊
快訊／雲豹破紀錄10連敗！　魔獸17分13籃板無用
遭王浩宇控父親「出賣同學」！　王世堅回應了
擺攤老闆偷吃　女大生求戴套喊：太大了我受不了！
快訊／尼泊爾墜機　72人全數罹難
18禁實境秀出現恐怖情人　男模「闖前女友家打警察」下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只隔十天！桃園楊梅「又有3.1地震」　氣象局坦言「罕見」曝原因

被台灣健保放棄　罕病女童赴陸治療

快訊／快來對答案！　學測社會科解答看這邊

學測突亂入回收廣播！考生聽5分鐘被洗腦　里長道歉：沒接到通知

萊豬、壽山獼猴入題！學測社會貼近生活　試考生評「難易適中」

媽深夜聽見哭喊…才知熊娃娃燙爆冒煙　女嬰手掌燙出「3大＋3小水泡」

學測社會科歷史地理具鑑別度　林強向前行「柴山獼猴入題」

獨／曹錦輝現況曝！台中現身...被問新計畫笑回「教球就很忙啦」

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

奶貓3天沒顧失憶！奴才遭嗆聲　 他伸手想摸被「喵音機槍」掃射

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

只隔十天！桃園楊梅「又有3.1地震」　氣象局坦言「罕見」曝原因

被台灣健保放棄　罕病女童赴陸治療

快訊／快來對答案！　學測社會科解答看這邊

學測突亂入回收廣播！考生聽5分鐘被洗腦　里長道歉：沒接到通知

萊豬、壽山獼猴入題！學測社會貼近生活　試考生評「難易適中」

媽深夜聽見哭喊…才知熊娃娃燙爆冒煙　女嬰手掌燙出「3大＋3小水泡」

學測社會科歷史地理具鑑別度　林強向前行「柴山獼猴入題」

獨／曹錦輝現況曝！台中現身...被問新計畫笑回「教球就很忙啦」

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

購屋置產「台中七期、新北板橋」二選一！　內行秒選它：首選

飛日本必去！置身229公尺高空俯瞰東京都、露天酒吧欣賞城市夜景

大貨車衝進靈堂！倒數4小時告別式...家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」店員曝：改一個月了

消防平安兔現身市場賀新春　大型住警器氣球吸睛創意防火宣導

2NE1 Dara：從沒37公斤過！　「真實體態曝光」歌迷驚呆瘦炸了

50歲婦和「36歲鮮肉尪」吵架竟聯手縱火！　20歲兒熟睡活活燒死

淡水老街人潮爆棚！2寶媽弄丟3歲童急哭…員警牽著他出現了

金永大朴柱炫「濕身擁吻」交纏開船了！《禁婚令》創開播收視新高

只隔十天！桃園楊梅「又有3.1地震」　氣象局坦言「罕見」曝原因

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

生活熱門新聞

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

過年10大禁忌　初一別吃這東西

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

門號有2數字小心！徵信社暗黑手法曝：4成會被騙

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

前妻是大企業千金　旅美博士回台找純樸失偶女

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

屏東鬥雞場血跡斑斑　警衝入逮26賭徒

屏東鬥雞場血跡斑斑　警衝入逮26賭徒

屏東縣潮州警分局今(15)日下午在潮州鎮崙東里查獲一處鬥雞賭場，查獲4隻鬥雞、26名賭徒及現金49萬多元，訊後依賭博罪移送法辦，並依違反動保法開單告發，函請縣府裁處，最高可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

即／尼泊爾墜機前「最後畫面瘋傳」！

即／尼泊爾墜機前「最後畫面瘋傳」！

考100分送蔥油餅！曹錦輝驚喜現身

考100分送蔥油餅！曹錦輝驚喜現身

新北大盜搶銀行落網　金山警「攔截圍捕演練」逼真

新北大盜搶銀行落網　金山警「攔截圍捕演練」逼真

尼泊爾墜機至少30死　引發大火

尼泊爾墜機至少30死　引發大火

關鍵字：

台中曹錦輝棒球球迷影音

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

福原愛離婚後「現身超市叫賣」！暴瘦近況曝

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面