獨／曹錦輝現況曝！台中現身...被問新計畫笑回「教球就很忙啦」

記者許權毅／台中報導

台中知名蔥油餅店「超三代」今舉行100分考卷送一份活動，前旅美球星曹錦輝驚喜現身，還準備了50顆簽名球給小朋友抽獎。曹錦輝低調不願意接受媒體聯訪，僅表示近期一樣都在教球，從小朋友到社會人士都有，主要都是在北部，最近第一次到台中教，朋友帶他來這間店吃蔥油餅，意外跟「賢拜」相認，得知有公益活動便來幫忙。記者追問最近有其他計畫嗎？曹錦輝笑回：「教球就很忙了啦！」

▲前旅美球星曹錦輝今日現身台中，幫前輩舉辦的「考100分送蔥油餅」活動站台，吸引許多球迷到場。（圖／記者許權毅攝，下同）



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超三代蔥油餅店今年再度舉行考100分兌換活動，神祕來賓是前知名球星曹錦輝，老闆特別安排，只要在3顆球中抽中黑色的，就可以拿到一顆曹錦輝簽名球，現場吸引許多大小球迷來排隊。曹錦輝頭戴上頭寫著「TSAO」的專屬球帽，搭配T恤、西裝外套以及球鞋，一身休閒在今（15）日下午準時現身在店前，上前跟曹錦輝聊天，曹也親切地閒聊，只要有民眾要合照也是來者不拒。

曹錦輝魅力不減，許多民眾得知消息後趕來，在遠處偷偷跟曹錦輝合照，曹發現後馬上熱情上前說「一起拍啦，好好拍！」，讓球迷好開心。也有專業球迷自曹錦輝在高中時期就關注，今天上前跟他閒聊，談起「回歸大聯盟」的故事，兩人站在店前有說有笑，對待球迷相當親切。

曹錦輝不願意接受媒體聯訪，僅低調表示，這陣子第一次來到台中教球，透過朋友來到超三代吃蔥油餅，結果老闆是在打球時期要叫「賢拜」的學長，兩人相談甚歡，還得知老闆近期要舉辦公益活動鼓勵小朋友，馬上說要捐出50顆簽名球來加碼，今天準時現身參加，活動過程中還貼心讓小朋友有機會拿到球，相當親切。

曹錦輝綽號「小曹」，是台灣代表性球星之一，曾效力於美國職棒大聯盟洛磯隊、道奇隊，2009年返台加入兄弟象，卻涉假球案，曹堅持未涉案，最終獲不起訴處分，一度在2015年重新站上大聯盟投手丘，被網友稱為「最強麵店老闆」，不過自此未出現在中職或中華隊名單中，2017年宣布退休。

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