考100分送蔥油餅！前職棒「爭議傳奇」驚喜現身　送50顆簽名球

記者許權毅／台中報導

台中市知名蔥油餅店「超三代」今年再度舉行考100分換蔥油餅活動，現場請來神祕大來賓、前知名球星曹錦輝，只要小朋友在3顆兵乓球中抽中黑色的，就可以拿到曹錦輝簽名球，現場吸引許多大小球迷來排隊。

▲台中知名蔥油餅店今日舉辦考100分送一份活動，前旅美球星曹錦輝驚喜現身。（圖／記者許權毅攝，下同）



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曹錦輝頭戴上頭寫著「TSAO」的專屬球帽，搭配T恤、西裝外套以及球鞋，一身休閒準時現身，許多民眾專程前來，上前跟曹錦輝聊天，曹也親切地閒聊，只要有民眾要合照也是來者不拒。曹錦輝低調不願意受訪，僅透露近期一樣是在教球。

活動開始後，許多家長帶著小孩前來，拿著100分考卷兌換蔥油餅，一張100分考卷就可以換一份，另外可以抽一次曹錦輝簽名球，多數小朋友「槓龜」，曹錦輝馬上試玩，發現黑球質感並不同，分享給小朋友，果真有小朋友馬上抽中，幸運拿回簽名球。

現場有一位張姓爸爸帶著患有身心障礙的16歲兒子到場，早早就在現場排隊，曹錦輝看到對方拿著棒球手套前來，立刻在上頭幫忙簽名，江姓老闆也特別給他一顆簽名球，讓父子倆好開心。張爸爸說：「我是象迷，今天第一次近距離看到曹錦輝，感覺他很親切。」

江姓老闆表示，這項活動已經舉行17、8年了，這次由羅廷瑋議員協辦，特別的是前陣子曹錦輝前來店裡消費，聊天過程中發現兩人是棒球圈的學長學弟，便邀請他一起來做公益，今天準備50顆棒球給小朋友抽，鼓勵且造福學童。

羅廷瑋議員指出，很開心能夠參與這樣有意義的活動。之前在選舉期間服務處也租用了冰淇淋機同樣提供給考試成績優異的學童，要鼓勵大家認真學習，也希望藉此教育孩子努力付出是可以得到收穫的觀念。

曹錦輝綽號「小曹」，曾效力於美國職棒大聯盟洛磯隊、道奇隊，2009年返台加入兄弟象，卻涉假球案，曹堅持未涉案，最終獲不起訴處分，一度在2015年重新站上大聯盟投手丘，被網友稱為「最強麵店老闆」，不過自此未出現在中職或中華隊名單中，2017年宣布退休。