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不爽女友跟同學講話！新北16歲醋少年撂人打爆他眼睛　

記者戴上容／新北報導

新北市16歲王姓少年不滿女友和國中同學嚴姓同學講話，兩人在IG互嗆後，到淡水區北新路上談判，嚴姓同學找來成年哥哥助陣，未料，嚴男一方到場後，就被王姓少年率眾持鋁棒和皮帶毆打，嚴少眼皮挫傷、嚴姓哥哥則是後腦勺挫傷，警方後續將王少9人依刑法聚眾鬥毆、傷害罪、少年事件處理法移送法辦。

▲▼ 不爽女友跟同學講話！新北16歲醋少年率眾打爆同學眼睛　 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲不爽女友跟同學講話！新北16歲醋少年率眾打爆同學眼睛。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，肇事雙方王姓少年及16歲嚴姓少年為國中同學，案發前，嚴少和王少女朋友講話，引起王少不滿，雙方先在IG互嗆，吵得不可開交，後來相約14日凌晨近1時許，到淡水北新路一處公園談判。

▲▼ 不爽女友跟同學講話！新北16歲醋少年率眾打爆同學眼睛　 。（圖／記者戴上容翻攝）

嚴少和他21歲哥哥依約到場，沒料到，王少與其眾多友人身穿黑衣，突然持鋁棒和皮帶衝出，對著他們一陣爆打，嚴少眼皮挫傷及他哥哥後腦勺挫傷，王姓少年等人打完人後就一哄而散，留下身受重傷的嚴姓少年與哥哥，附近路過民眾都嚇傻，趕緊報警處理。

警方獲報，命快打部隊急到場，但到場後未發現打架情事，員警將現場留滯7人帶返所釐清案情，嗣後調閱監視器確實有打架情事，經調閱監視器鎖定涉案車輛。

警方表示，之後便陸續通知涉案的王民及友人共9人(李姓、男、未成年；連姓、男、未成年；謝男、24歲；謝男、23歲；王男、21歲；許男、23歲；陳男、27歲；盧男、25歲)到案說明，全案警詢後依刑法聚眾鬥毆、傷害罪、少年事件處理法移送法辦。

▲▼ 不爽女友跟同學講話！新北16歲醋少年率眾打爆同學眼睛　 。（圖／記者戴上容翻攝）

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