快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

▲ 疑似雪人航空墜機前最後畫面 。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架ATR-72客機客機15日墜毀，機身摔成殘骸，機上72人已知至少30人死亡，預料還會攀升。網路瘋傳疑似飛機失事前最後畫面，可見機身在空中詭異側翻90度後伴隨一聲巨響。

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

根據BNO News，網路曝光一段疑似民眾在屋頂拍下的11秒影片，可見一架雪人航空班機在空中低飛，原先看似並無異狀，但飛行約3秒後機身開始向左翻轉，消失在畫面外時已經翻轉90度，機翼垂直地面，約2秒後還可聽見一聲轟隆巨響。

《路透社》報導，尼泊爾軍方發言人班達里（Krishna Bhandari）表示，目前有數百名救難人員在墜機現場搜救，「我們預計將找到更多遺體。飛機已經摔成殘骸。」

雪人航空公司發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）則說明，這架雙引擎飛機載有68名乘客和4名機組員，包括2名嬰兒和10名外籍人士，國籍目前尚不清楚，正盡力調查。根據《韓聯社》，這10名外籍人士中有2名南韓人。

根據BBC，尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）已召開內閣緊急會議，敦促各機構展開救援行動。