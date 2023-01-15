最愛設計師把衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

▲梅根不滿最愛的設計師竟將衣服優先留給凱特王妃。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子因推出紀錄片與自傳抨擊王室，引發一系列爭議。如今又有媒體爆料，梅根非常喜歡英國服裝設計師莫拉里奧格魯（Erdem Moralıoğlu）的作品，然而直到她跟哈利王子交往後，才知道大嫂凱特王妃都能夠優先取得這名設計師的衣服，讓她不滿抱怨，「她（凱特王妃）又不是女王！」

根據《每日郵報》報導，哈利王子與梅根透過Netflix紀錄片抨擊英國王室對她不公，讓兩夫妻與王室的關係陷入前所未有的緊繃狀態。而梅根似乎早在進入王室前就與凱特王妃結下恩怨。據悉，梅根還在美國擔任女演員且尚未結識哈利王子時，就十分鍾愛英國設計師莫拉里奧格魯的作品，更多次穿著他設計的衣服出席公開場合。

▲梅根早在認識哈利王子前，就非常喜愛莫拉里奧格魯的作品。（圖／路透）

根據《每日電訊報》報導，梅根與哈利王子公開婚訊後，直到2019年3月才首次在公開場合穿著莫拉里奧格魯的衣服。這是因為梅根直到和哈利王子交往後，才知道凱特王妃也是莫拉里奧格魯的VIP客戶，甚至排序比她還前面，也就是說，凱特能更優先取得莫拉里奧格魯的作品。

▲凱特王妃是莫拉里奧格魯的VIP客戶。（圖／達志影像）

愛牌的衣服被大嫂搶走，似乎讓梅根很是不滿。據傳，她曾為此對外抱怨稱，「凱特又不是女王！」狂妄言論令人震驚。

哈利王子近日接受採訪時，呼籲王室盡快向他的妻子梅根道歉，不過卻未說明他的家人需要向梅根道歉的真正原因。但他堅稱，他站在梅根那一邊是為了「正義的鬥爭」。