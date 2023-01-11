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哈利王子批評卡蜜拉　揭毒婦惡行「踩著一具具屍體往上爬」

哈利王子稱繼母卡蜜拉是大壞蛋。（翻攝推特）

▲哈利王子稱繼母卡蜜拉是大壞蛋。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）於當地時間10日正式開賣，早前受訪時談到繼母、現今的英國王后卡蜜拉（Camilla），直指卡蜜拉是「與魔鬼為伍」的大壞蛋，與英國媒體勾結讓自己洗白，更稱她在成為王后的路上「踩著一具具屍體往上爬」，揭露毒婦惡行。

哈利王子日前登上CBS節目《60 Minutes》，接受資深記者安德森庫珀（Anderson Cooper）專訪。過去卡蜜拉被視為介入查爾斯與黛安娜王妃的「小三」，如今黛妃慘死，卡蜜拉成為了王后。

哈利在專訪中稱卡蜜拉是個壞蛋，就是婚姻中的第三者，她是個「危險人物」。被問到卡蜜拉有多危險？哈利表示，卡蜜拉要修復自己的小三形象，於是與英國媒體勾結，卡蜜拉洩漏王室消息給媒體，媒體就會多多報導她的正面事蹟，以提高她的聲譽，雙方各取所需。哈利直言：「對於一個具有等級制度的家庭，她在成為王后的路上，充滿一具具被遺棄的屍體。」哈利不諱言表示，他就是卡蜜拉上位的犧牲者之一。

誠如《備胎》回憶錄裡寫的，哈利向庫珀坦言，當時他和哥哥威廉王子都不希望父親娶卡蜜拉，因為害怕她是眾多故事中的「邪惡繼母」。但他又想，如果她能讓父親開心，那他和威廉願意在「心中」原諒她，因為他們都希望父親快樂，知道查爾斯與卡蜜拉在一起有多開心。

即便內容充版爭議，但《備胎》10日開賣第一天就賣破逾40萬冊，成為出版商「企鵝藍燈書屋」有史以來最暢銷的非小說類書籍，首日銷量也僅次於《哈利波特》（Harry Potter），超乎預期。《備胎》也登頂英國、美國亞馬遜暢銷榜第一名，可見讀者愛罵又愛看。


【點擊看完整全文】

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