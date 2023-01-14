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哈利親口要求王室「向梅根道歉認錯」　放話威廉3子女將淪相同下場

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）與英國王室關係不和睦。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子上周出版自傳回憶錄《Spare》前，事先接受了英媒《每日電訊報》採訪。哈利在訪問中要求英國王室向他的妻子梅根道歉，「你們清楚你們做了什麼，我現在也懂你們為什麼要這樣，都已經被揭穿錯誤了，就坦白承認吧。」哈利也表示，他擔心哥哥威廉王子的3名年幼子女將來會和他受到一樣的傷害。

根據英國天空新聞報導，哈利王子在專訪中首次談到他的擔憂，「如果人們當時能夠傾聽」，他和梅根就不會和家族產生嫌隙了，「這就是最傷心的地方，這一切本是可以避免的。但他們就是忍不住。」報導稱，目前外界尚無法得知哈利王子要求王室道歉的背後原因，但他往年曾透露有王室成員反對他和梅根談戀愛。

▲▼英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）首日銷量衝破140萬。（圖／路透）

▲英國哈利王子回憶錄《Spare》10日上架後相當熱銷 。（圖／路透）

他還在專訪中表示，他不明白為什麼他試圖描述所謂「真實的一面」的故事，卻被塑造成如此「令人震驚和無法接受」的樣子。哈利補充，他想繼續做「正確的鬥爭」，為妻子挺身而出，並鼓勵其他男人也該這樣做，「如果你不以身作則，那人生還有何意義？」

此外，哈利王子也針對年紀尚小的王室順位繼承人──9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主和4歲的路易小王子表達想法。他認為，為了哥哥威廉的子女們，他有「責任」改革王室，「我知道在這3個孩子之中，至少有一個會像我一樣，像個備胎（Spare），我仍然覺得我有責任。這讓我覺得難過又擔心。」

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲哈利認為哥哥威廉王子的3個孩子之中至少有一個會和他一樣只是個備位王子。（圖／路透）

但哈利也透露，威廉「已經很清楚地告訴我，他的孩子不是我的責任」。哈利表示，他希望用「長遠的、策略性的思維」來「解決」問題，這不是要推翻君主制，而是要「把他們從自己手中拯救出來」。

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