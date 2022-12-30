佛光山潮州講堂東港分會送臘八粥　分享佛陀慈悲…祈求世界無戰爭

▲佛光會中華總會潮州講堂東港分會分送臘八粥到東港警分局。（圖／東港分會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際佛光會中華總會潮州講堂東港分會，今(30)日借用東港鎮朝隆宮烹煮臘八粥，會員及志工們從昨天上午開始備料，忙碌不已，就為今天一大早就與轄內機關團體及民眾結緣，分享佛陀慈悲及平安喜樂。

東港分會督導王政鎮表示，八粥是釋迦牟尼佛受牧羊女乳糜供養而來，而臘八粥食材有圓糯米、芋頭、紅蘿蔔、米豆或花生、油豆腐、青江菜、油條2量杯、老薑，依適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥」。

佛光山潮州講堂東港分會向東港朝隆宮借用廟宇廣場，會長鄭雪惠及督導王政鎮於29日下午即動員約50位義工準備食材；今天凌晨3時左右動手烹煮，一大早一碗碗熱騰騰的臘八粥即由義工們分別裝碗，與前來排隊分享佛陀慈悲的民眾，相當熱絡。

另有志工們分送到東隆宮溫府德修慈善會、東興國小、以栗國小、海濱國小、東霖耳鼻喉科診所、東港警分局等機關團體；並致贈星雲大師墨寶「仁和安康、富樂吉祥」，期大家在2023年「仁和」以和為貴；仁慈，自然安康；富貴快樂，一生吉祥如意；也祈求社會和諧，世界和平並不再戰爭。

與會的潮州講堂有助法師表示，藉由臘八粥將佛陀慈悲與智慧與大眾結緣、分享，相當有意義，也非常好。