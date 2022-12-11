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莊家勝「身土不二」畫展　即日起佛光山潮州講堂展出…幅幅見禪意

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲畫家莊家勝(右起)、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內新銳畫家莊家勝「身土不二」西畫個展，即日起至2023年2月5日在佛光山潮州講堂展出，今(11)日舉行開幕會，吸引包括父親莊有明等在內近百位民眾前往欣賞，對他幅幅具有禪味的畫作，留下深刻印象。

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲莊家勝導覽「一朵花」。　

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

今年52歲的莊家聖，出生於屏東縣東港漁村，父親莊有明為現任南台灣香火鼎盛東港陳隆宮(王爺廟)董事；從小學習音樂的他，就讀高雄商職廣告設計科時喜歡上美術，大學考上台北實踐大學運用美術系，畢業後再就讀東海大學美術系研究所。

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

1990~1992年就讀東海大學期間，剛好遇上國內有名畫家兼詩人蔣勳與台灣第一位探險傳奇畫家劉其偉都在該校教書，兩位大師耳提面命叮嚀他，畫作要融入人文精神，才能顯現生命的張力，並勇於創新，畫出屬於自己的獨特作品。

▲畫家莊家勝、潮州講堂監寺妙辰法師、莊有明、東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠合影 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

也因此，他的畫作充滿人文、禪意色彩；莊家勝舉例說，鳳凰木原本開著漂亮的紅色花朵，一陣風雨過來，全部被吹落地；阿勃勒同一時間也開出鮮艷吸睛的黃色花朵，也隨著一陣風雨就落了下來，無一倖免，最終化為塵土，了無痕跡，「一朵花」，無論鳳凰木、阿勃勒，生長在大地，無時不刻在展現無常，提醒大家要保握現在、活在當下，充滿禪機。

「動手畫畫，進入閉關，每一幅畫要一兩個月才能完成」，充滿禪意、人文兼細膩的超現實的畫風，在畫壇佔有一席位，台灣美術館於2014年收藏他的作品。

這次展覽取名「身土不二」，展出60幅畫作；莊家勝表示，樹要長得高壯又茂密，必須要先有好的土壤，沒有好的土壤，樹無法長得好，兩者必須密切配合，「身土不二」就由此而來。

潮州講堂監寺妙辰法師表示，莊家勝老師的作品，不僅看到花草樹木的具體表象，更有他對這塊土地的人文關懷，他「自謙沒有天賦」，事實上藝術是老師靈魂的記憶，在「身土不二」的展覽中，大家可以感受到老師其實比佛教徒更佛教徒，因為老師對畫作的詮釋權，更希望大家能以本心欣賞畫作，不拘泥在所有的表象上；另一幅名為「壽者」的作品，以大面積的白色中透出許多其他色彩，隱約可看見一顆茂盛壯碩的大樹，唯獨不見壽者，老師巧妙地將金剛經中「無我相 無人相 無眾生相 無壽者相」的意境，躍然呈現在畫布中，畫功令人讚嘆。

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莊家勝莊有明妙辰法師佛光山潮州講堂身土不二

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