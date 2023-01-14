高鐵攜手飯店祭優惠！每人3050元起　「春節台北賞燈有保留房」

▲高鐵假期高雄出發，入住台北凱撒大飯店每人3250元起。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導



春節將至，台灣高鐵攜手全台21家人氣飯店推出「高鐵假期」新春雙優惠，高鐵來回票加上住宿，每人最低3050元起，另「台灣燈會」睽違23年再度重返台北，高鐵也聯手台北8家飯店提供春節保留房。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期「品牌飯店 旅宿精選」專案，產品包含高鐵來回車票和住宿，搭配飯店涵蓋北、中、南10個地區，以左營出發兩人同行，入住捷絲旅台北林森館為例，每人最低只要3050元起，再享升等豪華客房。

若以台北出發兩人同行入住福容大飯店高雄為例，每人最低也只要3350元起，再享升等行政樓層，相當於只要高鐵來回車票再加少許金額，還有機會享房型升等。

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▲高鐵假期入住福容大飯店高雄，台北出發，每人最低3350元起。（圖／高鐵）

由於今年「台灣燈會」在台北登場，加上春節有10天連假，高鐵假期也推出「走春潮台北」專案，推出8間台北精選飯店二日自由行，產品包含高鐵來回車票和住宿，更提供春節保留房，以高雄出發兩人同行入住台北凱撒大飯店為例，每人只要3250元起；若以高雄出發兩人同行入住台北福華大飯店為例，每人只要3650元起。

高鐵公司表示，今年「台灣燈會」睽違23年後再度重返台北舉辦，台灣高鐵也推出二條專為賞燈旅客設計的「高鐵假期」行程，二人即可成行，產品內容包括高鐵來回車票，並安排專人帶領旅客暢遊九份老街、黃金瀑布等景點，晚間更安排專車送旅客直達「台灣燈會」主燈會場；二日遊行程晚間入住台北六福萬怡酒店，還提供台北捷運24小時票，限量再加贈台北雙層觀光巴士單次券。