辣腿齊發畫面曝！高雄近百舞小姐排排站　緝毒犬胯下狂聞「臨檢」

地方中心／高雄報導

年關將近，高雄市副市長史哲代表市長前往高雄市政府警察局苓雅分局，向加強重要節日安全維護工作期間，依然恪守崗位、認真執勤的全體警察同仁，表達慰勞之意，同時高雄市警察局也在13日的晚間十點開始進行4個小時的擴大臨檢，酒店也是重點區域，只見酒店妹排排站等著稽查身份，而警方也在酒店當中查獲一名失蹤人口。

▲高雄市警方前往舞廳臨檢，就看到小姐穿短裙露出玉腿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為淨化春節假期前治安環境，高雄市警察局規劃於1月13日22時至14日2時執行擴大臨檢，動員全市17個分局、出動566名警力，同步對轄內易滋事處所執行臨檢查察及路檢攔查，展現遏制不法分子蠢動的決心，副市長史哲視察時更宣示、要求特定行業業者，須加強自主安全管理、主動通報，共負維護治安之責。

▲高雄市警方前往舞廳臨檢，就看到小姐穿短裙露出玉腿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲舞小姐排排站，員警查核身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全高雄市進行4小時的擴大臨檢下來，警方表示績效為：酒駕移送6件6人、酒駕告發：3件3人、查獲通緝犯5件5人、並且發現2人持有毒品以及查獲地下簽賭1件，尋獲一名失蹤人口，還有偵破一起竊盜案件。