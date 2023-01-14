《獅子王》入題！學測國綜「中偏難」　試考生：多圖表融入閱讀

▲學測進入第二天，下午第一節考國綜。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（14日）進入第二天，下午首節考國語文綜合能力測驗（國綜），入闈協助審題的試考生表示，今年國綜試題取材多元，包括犯太歲的天文現象，並將多樣圖表融入閱讀測驗，協助審題高中老師則認為，今年國綜由不同角度凸顯古典價值，包括寫屈原的元曲、國外的《獅子王》、《哈姆雷特》，整體而言比去年簡單一些，但仍屬於「中偏難」。

今天下午第一節考國綜，根據大考中心統計，國綜共有11萬8143人報考，2779人缺考，缺考率2.35%，較去年2.04%微幅上升0.31%。

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▲學測進入第二天，圖為一般試場考生準備狀況。（圖／大考中心提供）

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年國綜試卷試題素材直接取用各家課本選文文句約17課，不只評量考生運用文本思考、解決問題與建構知識能力，更希望藉此涵育考生樂於閱讀樂趣，且試題提供多元化素材，除一般文章外，還有圖表與文章結合，也有兼顧古今散文、小說詩歌、元曲等。

協助審題的高中老師表示，今年國綜首創將多題組進行主題式串連，凸顯「古典是用遠的現代/古典力」主題，以當代成功創意行銷《獅子王》、《哈姆雷特》，說明古典可謂行銷的憑藉；整體而言，今年考生擁有較充裕閱讀與作答時間，感受比去年簡單，但難易度仍維持在「中偏難」。

▲今年國綜考題出現《獅子王》、《哈姆雷特》等相關考題。（圖／記者許敏溶翻攝）

入闈協助審題的試考生表示，今年國綜試題取材多元，題材包含自然生態、天文、醫學等面向，以題組10至12題為例，文章敘述「歲星犯填星」天文現象，以圖例清楚闡述其科學原理，以及此現象在古代與現代的科學異同之處，結合人文與科學領域；另試卷將多樣圖表融入閱讀測驗，例如第4題將詩人間透過詩文提及彼此的交友網路表格化，測驗考生圖表判讀能力。

▲今年國綜考題出現犯太歲、《獅子王》等相關考題。（圖／記者許敏溶翻攝）

