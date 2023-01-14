學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

▲國綜總計484人使用居護或防疫試場，圖為居護試場試務人員。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（14日）進入第二天，11.8萬餘名考生全部上陣應考，今天下午首節考國綜，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，國綜共423人使用居護試場，另有61名考生使用防疫試場，總計484人使用居護或防疫試場；另上午英文科時，初步統計170件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件126件。

學測昨起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天下午第一節考國綜，根據大考中心統計，國綜共有11萬8143人報考，2779人缺考，缺考率2.35%，較去年2.04%微幅上升0.31%。

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▲周兆民（圖右）表示，上午英文科初步統計有170件違規。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，國綜考試時，18個考分區開啟居護試場，應到428人，實到423人，5人缺考。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場提供今天進入考場後量測發燒考生使用，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，國綜考試時，全台有8個考分區開啟8間第一類防疫試場，提供8名考生使用，另全台有38個考分區開啟38間第二類防疫試場，提供53名考生使用，總計開設46間防疫試場供61名考生使用，若加上居護試場，總計有484人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，目前沒有傳出重大違規，而根據各考場初步回報統計，上午英文科考試共170件違規，違規最大宗為未攜帶有效證件，總計達126件，另行動電話未完全關機21件，攜帶不可攜入物品到考試座位共19件，攜帶入場物品發出聲響則有4件，都將依考試規定扣分。