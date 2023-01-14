　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

▲▼今天大考中心設置居護試場提供確診或快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

▲國綜總計484人使用居護或防疫試場，圖為居護試場試務人員。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（14日）進入第二天，11.8萬餘名考生全部上陣應考，今天下午首節考國綜，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，國綜共423人使用居護試場，另有61名考生使用防疫試場，總計484人使用居護或防疫試場；另上午英文科時，初步統計170件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件126件。

學測昨起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天下午第一節考國綜，根據大考中心統計，國綜共有11萬8143人報考，2779人缺考，缺考率2.35%，較去年2.04%微幅上升0.31%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼學測首日。（圖／大考中心提供）

▲周兆民（圖右）表示，上午英文科初步統計有170件違規。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，國綜考試時，18個考分區開啟居護試場，應到428人，實到423人，5人缺考。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場提供今天進入考場後量測發燒考生使用，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，國綜考試時，全台有8個考分區開啟8間第一類防疫試場，提供8名考生使用，另全台有38個考分區開啟38間第二類防疫試場，提供53名考生使用，總計開設46間防疫試場供61名考生使用，若加上居護試場，總計有484人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，目前沒有傳出重大違規，而根據各考場初步回報統計，上午英文科考試共170件違規，違規最大宗為未攜帶有效證件，總計達126件，另行動電話未完全關機21件，攜帶不可攜入物品到考試座位共19件，攜帶入場物品發出聲響則有4件，都將依考試規定扣分。

ET快訊
快訊／倪暄被Thank you原因曝！　林襄惋惜回應了
爆「張忠謀、林志玲」個資外洩！　華航回應了
綠委突爆驚喜！　全民發錢「還有第二波」
快訊／三峽男墜橋慘死　四肢變形陳屍河床
美發布打BNT次世代疫苗「中風機率增」！　指揮中心回應
桃機人潮爆滿！　「安檢前」就狂排1小時
快訊／被控劈腿陳晨威　樂天女孩倪暄被Thank you
百元假鈔現蹤！　攤商相傳：不收「這3碼」序號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中江小魚酸菜魚鍋爆「賣過期巴沙魚」　FB粉專急關閉

司機逼交出殘障手冊喊「別在那礙事」　視障男委屈：連句道歉都沒有

美示警「BNT次世代」中風機率增！指揮中心不買了？王必勝給答案

學測國綜解題　全中教：命題結合自然與社會科學已成趨勢　

台中江小魚酸菜魚鍋驚見39噸過期巴沙魚　改標再賣「全數封存」!

《獅子王》入題！學測國綜「中偏難」　試考生：多圖表融入閱讀

中風機率增！美發布BNT次世代疫苗警訊　王必勝：國內打莫德納無異常

桃機人潮爆滿！「安檢前」就狂排1小時　旅客驚：有被嚇到

北市松山慈惠堂歲末送暖　捐助百萬現金物資...助貧戶學童

學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

快訊／台中江小魚酸菜魚鍋爆「賣過期巴沙魚」　FB粉專急關閉

司機逼交出殘障手冊喊「別在那礙事」　視障男委屈：連句道歉都沒有

美示警「BNT次世代」中風機率增！指揮中心不買了？王必勝給答案

學測國綜解題　全中教：命題結合自然與社會科學已成趨勢　

台中江小魚酸菜魚鍋驚見39噸過期巴沙魚　改標再賣「全數封存」!

《獅子王》入題！學測國綜「中偏難」　試考生：多圖表融入閱讀

中風機率增！美發布BNT次世代疫苗警訊　王必勝：國內打莫德納無異常

桃機人潮爆滿！「安檢前」就狂排1小時　旅客驚：有被嚇到

北市松山慈惠堂歲末送暖　捐助百萬現金物資...助貧戶學童

學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

快訊／台中江小魚酸菜魚鍋爆「賣過期巴沙魚」　FB粉專急關閉

谷阿莫開箱「雲林最低分旅店」　玻璃杯躺死蟲！詭異門一開傻眼

司機逼交出殘障手冊喊「別在那礙事」　視障男委屈：連句道歉都沒有

快訊／苗栗竹南麵包坊火警　風管突起火...業者自行撲滅輕微嗆傷

美示警「BNT次世代」中風機率增！指揮中心不買了？王必勝給答案

學測國綜解題　全中教：命題結合自然與社會科學已成趨勢　

樂天倪暄退隊原因曝光！　林襄惋惜揭「兩人私下互動」

伊朗前國防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

台中江小魚酸菜魚鍋驚見39噸過期巴沙魚　改標再賣「全數封存」!

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

《木曜》運動會射箭意外　他點名1人：吃相難看

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

即／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震

今暖陽如春31℃　明「雪崩式」降溫剩8℃

送餐驚見詭異地道！外送員：客人說送到2樓

「上班到一半跑去考學測！」考場1幕藏洋蔥

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

更多熱門

相關新聞

學測英文作文考「表情符號」　試考生：發揮空間大、難易適中

學測英文作文考「表情符號」　試考生：發揮空間大、難易適中

大學學測今（14日）進入第二天，第一節考英文科，入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年英文科試題取材多樣，包括生活情境、運動、環境等，中譯英以戰爭入題，英文作文以社群媒體的表情符號主題，非常生活化，連結現代人科技生活命題，發揮空間大，整份試卷「難易適中」。

學測英文科463人使用居護或防疫試場　首日違規近250件

學測英文科463人使用居護或防疫試場　首日違規近250件

「穿超商制服考學測」真相曝！男學生：祝我上台大

「穿超商制服考學測」真相曝！男學生：祝我上台大

學測第二天11.8萬考生全上場！最後提醒看這裡

學測第二天11.8萬考生全上場！最後提醒看這裡

關鍵字：

學測國綜大考中心居護試場防疫試場

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面