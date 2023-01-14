傳顧立雄成文人國防部長　洪孟楷：不會誤判情勢、能守衛台灣嗎？　

▲外傳顧立雄將接任國防部長、林右昌接任交通部長。（組合圖／記者湯興漢、徐文彬攝）



實習記者李密／台北報導

內閣改組人事布局傳聞不斷，外傳前基隆市長林右昌將接交通部長，國安會秘書長顧立雄則被認為是國防部長接棒人選之一。對此，國民黨立委洪孟楷就質疑，今年交通部台鐵公司化是首要項目，林右昌不清楚台鐵業務，且國防部延長兵役、兩岸情勢緊張，顧立雄是律師出身，能不誤判情勢、防衛台灣？他批評，民進黨把少數蘇內閣專業人才踢走，安插派系及需要位子的卸任縣市長，根本不是在反省。

洪孟楷13日於臉書表示，九合一選舉到現在快兩個月，現傳出可能過年前就會換閣員，但就媒體報導所掌握的名單，如果真的屬實，那就是把少數過去蘇內閣專業的人才踢走，安插派系及需要位子的卸任縣市長，根本對人民裝肖維，這不只不是反省，更是變本加厲。



他指出，國防部長邱國正跟交通部長王國材算得上蘇內閣裡，少數幾位顯現得出專業的閣員，到立法院不會跟委員大小聲，也能在備詢時提出具體的回應。雖然互相意見不一定都相同，但在邱身上看到國防部長軍人應有的風骨，在王身上有交通方面的專業，如今卻傳出要被撤換，卻是沒有專業和相關背景的人士接任。

洪孟楷質疑，今年交通部台鐵公司化是首要項目，台鐵業務搞不清楚的林右昌是否能夠溝通？國防部今年延長兵役、兩岸情勢緊張，律師出身的顧立雄能夠不誤判情勢、防衛台灣嗎？還是為了要幫卸任縣市長找工作，所以什麼都不需考慮，什麼也都不用演了？

他痛批，閣員任命是新任閣揆職權，外傳新任閣揆是陳建仁，那背後就是蔡英文的旨意，所以追根究底都還是「小英男孩」居朝中大位，「真的換上這樣的人選，就是沒有反省的具體表現，只能讓人民再一次用選票給執政黨教訓了！」