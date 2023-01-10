國民黨新發言人最年輕僅26歲！　洪孟楷笑：保證論文都是自己寫

▲國民黨今(10)日舉行新任發言人、副發言人介紹記者會，發言人將由林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴擔任，副發言人將由呂謦煒、郭音蘭、陳暉、廖偉翔、周弈希擔任。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會主委洪孟楷10日公布全新的國民黨發言團陣容，名單包括發言人林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴，以及副發言人周羿希、郭音蘭、呂謦煒、陳暉、廖偉翔。洪孟楷指出，國民黨展現年輕改革勇於任事的決心，將繼續一步一腳印邁進，獲得台灣人民更多的信任。洪孟楷也笑稱，這些人保證論文都是自己寫的。

據了解，因2024立委選舉將至，洪孟楷本來要在1月8日卸下文傳會主委一職，以專心打選戰，但黨中央一時找不到接替人選，因此洪將會留任至3月初南投立委補選結束；洪孟楷說，他擔任文傳會主委5個月以來，始終感受到黨內年輕人勇於改革、挑戰、任事的決心，選後他與黨主席朱立倫討論後決定調整發言人團隊，而過去擔任發言人或副發言人者，只要九合一選舉有當選公職，則全部都轉升為文傳會的義務副主委。

洪孟楷表示，全新發言人團有三大特色：一是年輕活力，成員9人中就有6名是「8年級生」，平均年齡約30歲，最年輕僅26歲，將透過年輕人的真誠專業發揮即戰力；二是區域平衡，出身地兼具北中南，例如發言人團中就有3位來自高雄，另有北、中等各地代表，重視台灣各地的聲音；三是學歷保證，無論是擁有碩士學歷或正在就讀研究所者，保證都是自己寫論文，展現國民黨年輕活力、敢言戰力與改革強烈企圖心；其中，陳暉與廖偉翔是新加入的生力軍，展現國民黨年輕、團結的力量。

▲國民黨今天舉行新任發言人、副發言人介紹記者會，發言人將由林家興擔任。（圖／記者湯興漢攝）

發言人林家興現為文傳會副主委兼黨史館主任，期盼社會看到國民黨越來越不一樣，會當大家的發言人；因輔選前高雄市長韓國瑜，以及政論節目的表現而受到注意的李明璇為現任發言人留任；楊智伃為副發言人升任，是發言團中最年輕的成員；蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長及青年部主任，也將秉持初衷言所當言、為所當為。

副發言人周羿希為現任副發言人；郭音蘭為現任副發言人，盼繼續為民眾發聲；呂謦煒曾任國民黨青年團總團長與高雄市黨部發言人，希望能將南部基層觀點帶進國民黨；陳暉為台北市議員徐巧芯辦公室主任，有地方服務經驗；廖偉翔是一家科技數據公司的創辦人，曾任台中市前市長胡志強隨行秘書。

▲國民黨今天舉行新任發言人、副發言人介紹記者會，發言人將由李明璇擔任。（圖／記者湯興漢攝）