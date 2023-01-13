國防部長邱國正傳將卸任　顧立雄有望成首位文人部長

記者黃翊婷／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組呼聲不斷，外界推測，前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦可能出任正副閣揆，新內閣名單預計將在下周發布。此外，傳聞國防部長邱國正也將卸任，參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌、國安會諮詢委員黃曙光都是可能接任的人選，國安會秘書長顧立雄也被認為是強棒人選之一，有可能成為蔡政府的首位文人部長。

▲外傳邱國正將卸任國防部長一職。（資料照／記者屠惠剛攝）

關於內閣改組議題，有消息人士指出，目前總統蔡英文定調在立法院會期結束後，就會討論下階段內閣調整，行政院長蘇貞昌最快可能會在今日（13日）立法院通過總預算後，率領內閣總辭，並且有望由陳建仁接新閣揆、鄭文燦接副閣揆，總統府祕書長則由交通部前部長林佳龍接任、林右昌接交通部長，內政部長由潘孟安接任，預計下周將會公布新內閣名單。

此外，蔡英文上個月27日拍板宣布義務役役期恢復為1年，當時外界就在猜測，國防部長邱國正是否已經完成重大階段性任務，他的去留也掀起許多討論。

▲顧立雄被認為是有望接手國防部長的人選之一。（資料照／記者湯興漢攝）

根據《聯合新聞網》報導，傳聞邱國正將卸任，可能會轉任國防安全研究院董事長，陳寶餘、劉志斌、黃曙光都是接任國防部長的可能人選，顧立雄也被認為有望接手，甚至成為蔡政府任內的首位文人部長。

顧立雄畢業於台大法律系、美國紐約大學法學碩士，妻子是現任經濟部長王美花，他擔任過民進黨任務型國代、司改會董事長、立委等職務，2020年5月20日升任為國安會祕書長，政治經歷豐富。不過，關於上述消息，目前尚未獲得相關單位證實。

至於蘇貞昌是否會請辭，府院現階段皆強調，等到立法院會期結束之後再討論。內閣何時改組成各界關注焦點，回顧我國1996年第一次民選總統以來，共有15位被任命的閣揆，他們下台的原因不盡相同，但時間點多選在立法院審查中央政府總預算的會期結束，也就是春節前後。

而蘇貞昌自2019年1月14日上台以來，已經做了4年，是蔡英文總統任內任期最長的閣揆，也是總統民選以來，在位最久的閣揆。