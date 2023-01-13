這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

最近正值尾牙旺季，各個公司也陸續發放年終。律師李怡貞就透露，自從成了老闆後，一律不舉辦尾牙；同時，她也吐露背後原因，除了認為「另一種福利」比較實在外，更直言很多不肖員工賺飽、吃飽後，就在二月拍拍屁股離開。

李怡貞在臉書提到，「以前當員工的時候，尾牙抽到的東西都不甚滿意，總覺得無法慰勞自己一整年的辛苦，有時候還要綵衣娛主（親）；但最期待的時候，就是看到主管或資深前輩抽到大獎，然後在台下帶頭嘶吼說，『捐出來！捐出來！』一年怨念的報復，便是看著他們在台上尷尬地神情恍惚，就會覺得這個尾牙吃的心滿意足。」

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直到現在，成為老闆的她，一律不辦尾牙，「平時就發錢、發獎金比較實在，而且也不需要被娛；當了老闆後，發現一些不肖員工吃完尾牙，領完大獎、領完年終，然後二月中提離職，算準準的二月底飽飽離開，所以能不讓不肖員工太飽，就不要讓他太飽。」

▲她認為，辦尾牙還不如平時多發獎金。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

不過，李怡貞也話鋒一轉笑說，「開玩笑的，合則來不合則去很正常。我好像也曾經在二月中提離職過。」

對此，網友們紛紛回應，「年後離職已經是不變法則了」、「現金比較實在、好用」、「我當福委時，都盡力存錢，然後辦尾牙時，再用力灑錢發獎金，讓大家開心到爆這樣」、「現金最實在！」「哈哈哈哈，捐出來要大聲喊」。

還有人趁機吐苦水，直言「我有幾次是一看年終獎金入帳，下秒馬上把辭呈送去主管桌上吶！誰叫公司讓我做的那麼委屈，還共體時艱個鬼啦！金控高層領的，都在拉高全行員工年終平均值好嗎？什麼年終20個月，從來沒領過，害我還被我媽說，『公司說發20個月，你領那麼多，紅包包這麼少。』後來換去外商，努力才有跟收入成正比。」