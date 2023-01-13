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尾牙抽中50萬！眾人喊加碼捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝結

有資深媒體人過去曾親眼見識過，電視台當家女主播，勇於拒絕在尾牙被凹加碼的經過。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲電視台當家女主播尾牙抽中50萬，直接拒絕捐出被凹加碼。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

下周即將迎來農曆新年假期，趕在過新年之前，現在正值各大公司行號的尾牙旺季。許多企業或公司，為了犒賞員工一年來的辛勞，除了會花錢請明星來表演、娛樂員工，也會舉辦抽獎活動。但對於部門中比較高階的員工，如果抽到大獎，很常會遇到被基層員工起鬨，給予團體壓力要求「捐出來」，資深媒體人莎莉夫人就舉了一名電視台當家女主播的例子，與網友們討論，那些拱員工尾牙「捐出來」的人，「算不算是一種集體施壓？」

莎莉夫人提到，她個人是非常討厭吃尾牙的人，尤其吃到難吃的菜時，「更是天理難容」。她提到往年參加尾牙時，她很討厭有公司會強制要求員工上台表演「娛樂」管理階層的橋段；並更厭惡管理階層「男扮女裝」的演出，讓她語帶不屑直言：「自以為『親民』，實際上無比噁心」，畢竟吃飯還得看「不專業」的表演，對所有人而言，根本是場折磨。

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而對所有坐在台下吃尾牙的員工來說，看表演只是醉翁之意，大家最期待的，基本上還是「抽獎」。但莎莉夫人觀察，尾牙常見到的一個現象是，倘若獎金抽到的是管理階層，員工們就會齊喊：「捐出來」，有時候捐出自己中的獎不夠，還必須主動「加碼」。所以莎莉夫人表示，她當主管後，只要參加公司尾牙，會直接放棄抽獎資格，除了不與同仁爭利，也不用被一群人逼迫加碼送獎。

▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay）

▲尾牙除了吃吃喝喝，最期待的基本上還是「抽獎」。（示意圖／pixabay）

莎莉夫人接著提到，某年她在電視台工作時，當時公司的當家主播，因公未出席尾牙，結果竟被抽中頭奬，主持人當下馬上電話連線，恭喜這位當家主播，幸運抽中50萬，而現場果不其然立刻也傳出「捐出來」的吶喊聲，沒想到當主持人詢問她：「做為當家主播，妳要捐出來再加碼多少？」；這名女主播竟以「我不捐」三個字回應，並立刻掛上電話，讓現場氣氛瞬間冷掉。

而這名女主播，事後面對其他同事議論她不加碼尾牙獎金的行為時，則是霸氣回應：「為什麼抽中我，我就必須捐出來？我也是公司員工，領老闆付的薪水，一樣是受薪階級，我也符合抽獎資格，為什麼逼我捐出50萬，還要我加碼？我不欠你們」。

莎莉夫人也有感而發拿這個例子表示，她個人是很欣賞這位女主播勇敢做自己的態度，畢竟當所有人鼓掌喊著「捐出來」的口號時，有想過自己的這項行為，算不算是一種情緒勒索或集體施壓呢？

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