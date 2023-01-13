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大陸 大陸焦點 特派現場

IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！39歲男被同事抬去宿舍　臉朝上亡

▲▼尾牙死亡 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲蔣男被抬進宿舍。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東東莞一家科技公司日前舉辦尾牙，39歲的蔣姓員工喝醉後被3人抬回宿舍，結果當晚不幸死亡。家人發文表示，父親被抬回去時已經沒有「任何反應」，卻無人將他送到醫院。

▲▼尾牙死亡 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲事故現場。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報導，涉事公司為富鴻康智能科技有限公司，39歲的蔣男7日參加尾牙，晚間7時50分左右不省人事，8時許戴姓老闆安排3名同事將其抬回宿舍，但直到晚上10時04分室友返回後才發現，蔣男已經沒有呼吸。

現場畫面可見，兩名男子將蔣男抬進房間，一名男子跟在後方；蔣男頭部下垂，上身衣服被拉到腋下，露出了肚子。家屬怒斥，「抬回去後沒有做任何處理，沒有枕枕頭，腳搭在床外面，面朝上睡的，然後同事離去，沒有任何人照顧」、「發現爸爸已經身體冰冷，已經沒有了呼吸，請問一下各位網友，人死到身體冰涼需要多久？」

《急診科院前死亡病人登記本》顯示，蔣男經診斷為「呼吸心跳驟停」，「查心電圖顯示一直線，告知現場民警，患者死亡時間較長，無繼續搶救意義。於2023年1月7日22時39分宣布臨床死亡。」

▲▼尾牙死亡 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲39歲的蔣男不幸死亡 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

家屬表示，公司不承認是工傷，僅願意賠償14萬元（人民幣，下同，約新台幣63萬元），現在只希望警方立案調查此事，給家屬一個真相，也希望能找到丈夫的身分證、銀行卡等隨身物品。

蔣男的妻子表示，與丈夫育有一女一兒，家中老人均60多歲，事發前，丈夫原計畫當晚年會結束後，趕到深圳與她團聚，還說過「要少喝點酒」；在聚餐過程中是否有人對丈夫逼酒、勸酒，也值得調查。

當晚將蔣男抬進宿舍的其中一人表示，因為家屬提出要做工傷鑒定，公司已於近日配合家屬向人社局提交了資料。警方12日回應稱，「現在這個事情正在調查中，具體的情況我回答不了你。」

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