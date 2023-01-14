標本不再塵封暗室！　生態達人陳仰聖遺作昆蟲標本捐贈台塑

▲生態達人陳仰聖先生的母親廖環華女士，捐贈昆蟲標本給台塑楊梅有機生態農場。（圖／成漢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

推廣生態環境教育、有生態達人敬稱的陳仰聖先生，生前製作了多達150盒的昆蟲標本，其母親廖環華女士為了讓標本能夠得到妥善地保存，並且能有一個場域將之發揚光大，13日在台塑楊梅有機生態農場，將珍貴的昆蟲標本捐贈給台塑企業，以承繼陳仰聖先生的遺志，持續推廣生物多樣性、保護原生物種進行環境教育。

陳仰聖先生於1970年生、楊梅人，創立桃園縣自然生態教育學會並擔任理事長，是桃園縣環境教育獎特優得獎人，投入自然生態保育，著迷昆蟲的一切，運用自身攝影專業，獨自扛著攝影器材走入山林，再帶著珍稀的生態、昆蟲畫面出來與眾人分享，一生奉獻於推廣生態環境教育。

天妒英才，陳仰聖先生於2016年逝世，留下許多珍貴的攝影畫面外，也留下了與父親一起製作的昆蟲標本，收藏的昆蟲標本多達4,000個，其中光蝴蝶就高達400多種，保存狀態都非常良好。為了讓這些標本得以妥善保存，並且發揚光大，也供後人能夠緬懷這位對生態貢獻良多的生態達人，陳仰聖先生的母親廖環華女士四處奔走、拜訪多個場域，直到遇見台塑楊梅有機生態農場。

廖環華女士表示：剛到農場時，迎面飛來一隻鳳蝶，想起過去和仰聖四處找蝴蝶的回憶，再看見農場內的大片林地及漫天飛舞的彩蝶，感受到農場在有機種植、友善土地，推動生物多樣性、復育台灣原生種等環境教育的努力。我非常開心、感動，和農場的理念不謀而合，我認為遇到對的人，就會做對的事，非常高興能有這樣生態豐富的好環境，可以繼續支持仰聖的遺志，期許台塑楊梅有機生態農場能將環境教育擴及全台，讓更多人學習、愛護台灣美麗的環境。

台朔環保林建楠經理於受贈時表示：「未來將於台塑楊梅有機生態農場規劃昆蟲標本展示及陳仰聖紀念空間，標本安放於此，能夠得到更好的照料並發揮更高的價值，同時延續陳老師的精神，讓更多人看到台灣有這麼豐富的生態環境，進而來愛護這片土地，也是企業追求的目標，期許不久後，台塑楊梅有機生態農場能夠成為北台灣重要的環境教育據點。」。

為了紀念生態達人陳仰聖先生，台塑企業特此拍攝了一支影片《仰望》，於現場播放，參加捐贈儀式的多為陳仰聖先生的親友、共同於環境保育努力的夥伴、社區及學校單位，透過影片一起緬懷為生態環境奉獻多年的陳仰聖先生，更進一步了解他的理念，共同傳遞下去，守護台灣的美好生態。