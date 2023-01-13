快訊／勾結廠商買冷氣A回扣遭聲押　桃園議員劉勝全800萬元交保

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員劉勝全爆出涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，桃園市調處接獲檢舉後報請檢方指揮偵辦，檢察官12日指揮搜索服務處、蘆竹區公所後帶回劉勝全與相關人士訊問，其中白手套疑有串證與逃亡之虞，檢方向桃園地聲押獲准；劉勝全偵訊後被聲押，但桃園地院裁定以800萬交保，家屬正在籌錢辦理交保。

▲桃園市議員劉勝全涉嫌以議員配合款採購蘆竹區某國小冷氣設備收取回扣，法院裁定800萬交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

據指出，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝全以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問，而檢察官在13日凌晨向法院聲請羈押，相關白手套聲押獲准，劉勝全則在13日下午經桃園地院裁定以800萬交保。

▲劉勝全服務處與家屬正籌措800萬交保金。（圖／記者沈繼昌攝）



檢方認為，劉勝全就收受款項有無對價關係與證人證述仍有歧異，尚待調查釐清，而劉勝全身為市議員又有相當資力及人脈，且被告所涉上開7年以上有期徒刑之重罪，多伴有勾串證人之高度風險。另劉自承有收受75萬元之款項，且經檢警數次搜索後未能查扣該筆款項，劉亦自承已將該筆款項花用完畢，有相當理由認有湮滅證據之情，因此向法院聲請羈押。

桃園地院指出，審酌劉勝全所為犯行嚴重危害社會秩序，兼衡國家司法權之順利行使，社會秩序及公共利益之維護，對被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，及劉今日訊問時供述的內容，與考量被告身為市議員的身分之資力，認無羈押必要，以具保新臺幣800萬元即可保全檢警追訴犯罪。