勾結廠商買冷氣A回扣！桃議員劉勝全800萬交保　檢方將提抗告

▲劉勝全稍早以800萬交保，檢方表示將提抗告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員劉勝全涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，後遭檢方向桃園地院聲押獲准，但今（13）日下午桃園地院裁定以800萬交保。對此，桃檢將提出抗告。

▲劉勝全服務處與家屬籌800萬交保。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝全以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問，而檢察官在13日凌晨向法院聲請羈押，相關白手套聲押獲准，劉勝全則在13日下午經桃園地院裁定以800萬交保。

劉勝全交保後蓋著頭部不發一語，快速離開地院，針對劉勝全獲交保，檢園地檢署表示將提抗告。

▲劉勝全交保後蓋著頭部不發一語，快速離開地院。（圖／記者沈繼昌攝）