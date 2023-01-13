　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾結廠商買冷氣A回扣！桃議員劉勝全800萬交保　檢方將提抗告

▲。（圖／記者沈繼昌攝）

▲劉勝全稍早以800萬交保，檢方表示將提抗告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員劉勝全涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，後遭檢方向桃園地院聲押獲准，但今（13）日下午桃園地院裁定以800萬交保。對此，桃檢將提出抗告。

▲▼劉勝全服務處與家屬籌800萬交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲劉勝全服務處與家屬籌800萬交保。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝全以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問，而檢察官在13日凌晨向法院聲請羈押，相關白手套聲押獲准，劉勝全則在13日下午經桃園地院裁定以800萬交保。

劉勝全交保後蓋著頭部不發一語，快速離開地院，針對劉勝全獲交保，檢園地檢署表示將提抗告。

▲劉勝全交保後蓋著頭部不發一語，快速離開地院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲劉勝全交保後蓋著頭部不發一語，快速離開地院。（圖／記者沈繼昌攝）

ET快訊
1湯品好處多！醫曝「熱量超低」：能減肥還防癌
20歲妹子婚禮上淚崩：我不想結婚
快訊／IU認愛後首發文！　1小時「119萬人朝聖」
IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！他臉朝上死亡
25歲警遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫
曾國城17歲帥兒首露面！　爆「是班上問題人物」
高嘉瑜昔日宿敵出聲力挺！　她示警民進黨：恐「一屍十五命」
雨彈2階段開炸！一圖看降雨熱區　崩跌12度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫狼翻窗爬進屋！單親媽遭毆爆血險被硬上　竟是社區保全盯上她

25歲警臉遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫幫治

宜蘭四結福德廟慶新春　擲筊就有「百元紅包」1萬個送完為止

民進黨桃園議員吳宗憲連任落敗...賄選遭約談未到　2人被聲押

彰化二林垃圾掩埋場火警！滿地大型家具突自燃　火舌狂竄白煙遮天

快訊／北宜「千萬超跑」燒起來了！　駕駛脫困目送小牛最後一程...

勾結廠商買冷氣A回扣！桃議員劉勝全800萬交保　檢方將提抗告

屆退刑事小隊長埋伏！破電纜線竊盜集團　賊傻眼：你不是退休了？

淡水阿嬤驟逝留「8KG肥鵝」！鄰居憂被人吃了…肥鵝最終結局曝光

黎明幼兒園爭議延宕16年 律師：因市府和法院不敢作為

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

淫狼翻窗爬進屋！單親媽遭毆爆血險被硬上　竟是社區保全盯上她

25歲警臉遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫幫治

宜蘭四結福德廟慶新春　擲筊就有「百元紅包」1萬個送完為止

民進黨桃園議員吳宗憲連任落敗...賄選遭約談未到　2人被聲押

彰化二林垃圾掩埋場火警！滿地大型家具突自燃　火舌狂竄白煙遮天

快訊／北宜「千萬超跑」燒起來了！　駕駛脫困目送小牛最後一程...

勾結廠商買冷氣A回扣！桃議員劉勝全800萬交保　檢方將提抗告

屆退刑事小隊長埋伏！破電纜線竊盜集團　賊傻眼：你不是退休了？

淡水阿嬤驟逝留「8KG肥鵝」！鄰居憂被人吃了…肥鵝最終結局曝光

黎明幼兒園爭議延宕16年 律師：因市府和法院不敢作為

中華醫大烘焙技能養成班結訓　伴手禮義賣捐弱勢

南投縣立委補選4人登記　預計3月4日舉行投票

吳念真《人間條件八》將推出！從朋友群組LINE對話找到靈感

物理治療師法過三讀　「非以疾病治療為目的」做復健無需先看診

「6類隱藏澱粉」超常默默吃下肚！糖醋排骨、冬粉上榜

2走春提案！Xpark「水豚澡堂亮相」過日式新年　貴婦百貨有巨型籤筒

IU認愛後首發文！　1小時「119萬人朝聖」連換2絕美造型

新年才過13天　周湯豪狂捲「5尾牙＋3代言」還推「嘻哈賀歲曲」

喝「1湯品」好處多！醫曝「熱量超低」：能減肥還防癌

立院為總預算案延會至19日　總統府：盼總預算案順利通過

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

社會熱門新聞

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

台南議長賄選案　李文俊羈押禁見

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

600萬BMW M3卡安全島　修車廠員工慘了

前村長偷吃看護　奔印尼求帶回骨肉離奇死亡

25歲警遭失控男持刀狠刺　滿手血畫面曝光

他引爆瓦斯成焦屍　鄰居曝：常揚言做傻事

酒駕男撞死路人棄車逃！基隆警逮人送辦

即／勾結廠商A回扣　桃園議員劉勝全800萬交保

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／台北民宅「瓦斯爆炸」1死1傷　1男成焦屍

更多熱門

相關新聞

陽明山水泥車翻覆奪4命　代驗黃牛下場曝

陽明山水泥車翻覆奪4命　代驗黃牛下場曝

北市仰德大道2017年發生水泥車翻覆意外奪4命，檢警查出肇事車輛長達13年沒手煞車卻通過定期檢驗，檢方追出背後弊案，發現肇事車車主陳美蘭透過代檢黃牛黃國誠介紹，讓特威力代檢廠以「選手車」蒙混，鴻湧、維邦代檢廠、則以電腦系統修改檢驗數據，讓超重車輛過關上路，2020年檢方依貪汙等罪將代檢廠負責人紀君宏等人起訴，今（13日）士林地院宣判出爐。

即／勾結廠商A回扣　桃園議員劉勝全800萬交保

即／勾結廠商A回扣　桃園議員劉勝全800萬交保

民宿員工當人頭「詐百萬助理費」　花蓮前副議長起訴

民宿員工當人頭「詐百萬助理費」　花蓮前副議長起訴

蔣經國逝世35周年　蔣萬安赴大溪謁陵悼念抹淚

蔣經國逝世35周年　蔣萬安赴大溪謁陵悼念抹淚

國小童詛咒爸爸去死！離奇造句鄉民看傻

國小童詛咒爸爸去死！離奇造句鄉民看傻

關鍵字：

劉勝全回扣圖利冷氣國小貪汙聲押議員桃園

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面