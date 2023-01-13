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台南市區最近的花海區　 到山上賞花還可領紅包袋

▲位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將近，位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳，業者表示，春節期間，持水道博物館門票，還可兌換限量紅包袋，歡迎大家一起來走春。

▲位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了迎春接福，加上鼓勵民眾走出戶外，春節期間，各種年節裝置紛紛出籠，近幾年來，大片花海更是最吸睛的規劃，十幾年前，位於台南市生產路一帶台糖用地，在年節期間都會規畫成花海，吸引市區民眾就近前往賞花，成為年節熱門景點，但後來開發成公園後，市區內就比較少有大片花海可供民眾踏青

這幾年來，台南市區民眾要賞花，近的就要到月津港，賞燈兼看花，遠的可能就要到高雄或嘉義，才有機會看到大片花海，為此，距離市區僅40分鐘車程的冰點冷氣業者，特別將擁有的3千坪農地規劃成距離市區最近的花海區，且選擇多樣花種，讓遊客來此，可以感受不同風情。

▲位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

冰點冷氣經理林沄錚指出，公司擁有的這片農地，平日會種植玉米或番薯等作物，並且與鄰近的國中小合作，作為食農教育場域，趁著年節期間，就規劃成花海，讓地方民眾和遊客可以來親近大自然，也希望讓更多人認識山上。

▲位於台南山上花園水道博物館旁的冰點冷氣業者，將廠房旁3千多坪土地規劃成花海區，遍植波斯菊、百日草以及油菜花，現在正值開花期，花團錦簇吸引民眾前來尋芳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了有美麗的花草外，園區還設置了不少裝置藝術，包括該公司吉祥物可愛的企鵝，還有適合網美打卡的鞦韆；配合花海區氛圍，現場還有年輕藝術家Razor.H的作品以及限量Day day 私房手作甜點免費提供，讓遊客又吃又有玩，開心過新年。

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