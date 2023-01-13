哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

▲英國哈利王子回憶錄《Spare》（備胎）首日銷量衝破140萬。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

哈利王子回憶錄《Spare》開賣前就受到極大關注，全世界都對英國王室內幕感到好奇。出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House，PRH）表示，《Spare》10日上市首日在美國、加拿大、英國共售出143萬冊，甚至打破2020年美國前總統歐巴馬的紀錄。

《衛報》報導，《Spare》（備胎）出版前就有望成為暢銷書，出版後更是成為英國史上銷售最快的非小說類書籍，英國首日就售出40萬冊，全球更售出超過140萬冊。

PRH證實，《Spare》第一天的銷量在該出版社非小說類書籍類位居第一位，打破先前美國前總統歐巴馬（Barack Obama）回憶錄《A Promised Land》（應許之地）紀錄，該書2020年11月上架首日在美國、加拿大售出近89萬冊。

《Spare》是哈利王子第一本回憶錄，然而因西班牙書商偷跑，書中細節在上市前一周就被洩露，勁爆內容包括與哥哥威廉發生肢體衝突、兄弟倆求父親不要娶現今王后卡蜜拉（Camilla）等故事，很快吸引大眾及媒體注意，僅預購量就在亞馬遜暢銷書中排名第一。

PRH負責人兼出版人森特雷洛（Gina Centrello）認為，這本書的成功在於「我們原先認定的故事，現在可以從哈利王子口中真正理解它」。她說，「這是一本值得閱讀的書，也是一本我們為出版感到自豪的書。」

《Spare》最初印200萬冊準備在美國銷售，現在出版商正在加印中。