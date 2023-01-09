哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

▲哈利王子曾在英國軍隊服役10年。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
英國哈利王子的自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版，而除了透露許多他和王室家人的秘辛之外，他還自曝在阿富汗服役期間，殺死了25名塔利班成員，還在書中將被殺害的對象稱為「棋子」而非人，除了引發英軍批評外，更可能會讓塔利班採取報復行動，就連他昔日軍中同袍都直言，「哈利你得閉嘴了！」
哈利王子（Prince Harry）的自傳將於10日出版，根據CNN報導，已經有多家英國媒體取得西班牙文譯本，因此許多內容已搶先曝光。除了王室秘辛外，哈利王子在書中提到，他過去在英軍服役期間被派往阿富汗時，曾殺死25名塔利班分子，「我的數字是25，這個數字沒有讓我感到滿意，但也不會覺得尷尬。」
▲哈利王子自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版。（圖／達志影像／美聯社）
哈利王子在另外一個章節中，更將塔利班形容為「從棋盤拿下來的棋子」而非人，引發軍界人士強烈批評，英國前駐美大使達洛克（Kim Darroch）更直言，這些內容不僅損害英軍名譽，更可能會危及他和家人的安全，「他認為英軍是在訓練士兵別將塔利班視為人，就像棋盤上的棋子一樣，可以一掃而空。」
哈利王子曾在英國軍隊服役10年，曾分別在2007年至2008年、2012年至2013年到阿富汗出任務，並在2011年獲得上尉軍銜，有資格成為阿帕契直升機的指揮官。
曾和哈利一起在英國皇家海軍陸戰隊服役的麥畢恩（Ben McBean）更在推特發文表示，「我愛你哈利王子，但你得閉嘴了！這不禁讓人懷疑他身邊的人，如果是好人的話，早就有人該叫他停下來了。」
Love you #PrinceHarry but you need to shut up! Makes you wonder the people he’s hanging around with. If it was good people somebody by now would have told him to stop.— Ben Mcbean (@benmcbean) January 5, 2023
目前重掌阿富汗的塔利班政權也對此做出回應，阿富汗內政部長顧問哈卡尼（Anas Haqqani）痛批，「哈利先生！你殺死的那些人不是棋子，他們是人；他們的家人還在等著他們回家。」
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