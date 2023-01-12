　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。
▲日本邊境開放，大阪旅遊人潮眾多。（圖／記者蔡玟君攝）


網搜小組／林懿捷報導

日本自去年10月宣布開放旅客自由行，全球旅客蜂擁而至，許多台灣民眾也計劃到該地旅遊，近日有網友發問，請推薦日本必吃的飲食連鎖店，除了「彌生軒、一蘭、鳥貴族等等，還有什麼好吃的」，網友紛紛提供意見，而台灣也有的松屋、吉野家都在討論之列，其中「麥當勞」受到熱烈支持，「限定菜單比台灣厲害很多，日本的小麥真的很不一樣！」

日本一向是台灣人最喜歡的旅遊國家，許多國人已經開始著手安排旅遊計畫，除了觀光景點，美食更是一大重點；隨著邊境解禁，PTT《日本旅遊板》又恢復了往日的熱鬧，便有網友徵求去日本必吃的連鎖店，有人提到在台也有分店的一蘭拉麵、松屋，以及著名的利久牛舌、天丼てんや等，還有人表示，「唯一推薦麥當勞，有台灣消失很久的奶昔」，不要錯過早餐的鬆餅堡，更有人大嘆，「日本速食店的期間限定，看起來都比台灣的厲害多了！」如果旅日恰好遇到，一定要嘗試深具該地特色的限定菜單。

不少網友或旅遊達人，都大推過日本的麥當勞，不只充滿著當地特色，而且在別的國家吃不到，像是「鬆餅堡」、「照燒豬肉堡」都是人氣產品，更有台灣已經消失很久的奶昔。期間限定美食，如冬季的「草莓OREO冰炫風」、期間限定回歸的「培根馬鈴薯派」都很受歡迎，如果赴日旅遊，恰好遇見期間限定的產品推出，請別錯過了！

除了麥當勞之外，平價丼飯松屋也有不少支持人，網友表示，「價格實惠，台灣的沒得比呀」、「想不出吃什麼吃它不會錯」、「烤肉定食、漢堡排咖哩無敵好吃呀！」許多日本連鎖店在台灣都設有分店，可以感受看看台灣與其他國家的差異，用不同風貌為自己的旅程加味！

▼許多人推薦到日本要去品嘗當地的麥當勞。（圖／達志影像／newscom）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 麥當勞,日本東京麥當勞。（圖／達志影像／newscom）


 

ET快訊
快訊／菸害防制法修法三讀！　加熱菸納管、吸菸年齡提高至20歲
獨／「絕版法拉利F8 Spider」現身台中土地公廟　信徒拜
得新冠「3器官加速老化」！　指揮中心回應了
「這地方」發大紅包！　每人再領6000元
摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　醒來被剃成白虎崩潰
流水席之亂燒到她！「陳若儀」本尊現身　私訊被狂炸
蔡依林3點全露「釣出超大咖天后」！　上百人朝聖狂讚
快訊／本土+22653「連兩天降逾2成」　20多歲男染疫亡
快訊／台積電Q4賺11.41元創高！　全年賺近4個股本破紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！

得新冠「加速器官老化」！羅一鈞：追蹤這2種變異株導致衰竭加快

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

陸入境累計2282確診「陽性率16.9%」　王必勝：沒驗出未知變異株

友善觀光最完整攻略！花蓮無障礙旅遊誌　全縣72旅遊點一次看

1／15起調整確診者居家照護！3大高風險對象才可「遠距照護諮詢」

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」　羅一鈞：還有8745劑可用

陳若儀本尊現身！她私訊被狂炸...曝宴客堅持「1形式」道謝公婆　

太魯閣白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

死亡+48！最年輕20多歲男「快篩陽一周後惡化」　送醫隔日死亡

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！

得新冠「加速器官老化」！羅一鈞：追蹤這2種變異株導致衰竭加快

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

陸入境累計2282確診「陽性率16.9%」　王必勝：沒驗出未知變異株

友善觀光最完整攻略！花蓮無障礙旅遊誌　全縣72旅遊點一次看

1／15起調整確診者居家照護！3大高風險對象才可「遠距照護諮詢」

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」　羅一鈞：還有8745劑可用

陳若儀本尊現身！她私訊被狂炸...曝宴客堅持「1形式」道謝公婆　

太魯閣白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

死亡+48！最年輕20多歲男「快篩陽一周後惡化」　送醫隔日死亡

9.1萬名勞工快刷存摺！　10萬元救命錢農曆年前入帳

兔年財庫加倍旺！大樂透從小年夜天天加碼到元宵　雙重對獎機會嗨翻

好拍又不用人擠人！桃園「蘆竹山鼻」落羽松秘境曝光　取景超方便

大立光林恩平示警　「1月比去年12月差、2月比1月更差」

陳建仁配鄭文燦搭檔入閣？　他狠酸：推銷兼抄襲的「詐騙內閣」

快訊／菸害防制法修法三讀！　加熱菸納管、吸菸年齡提高至20歲

《菸防法》今完成三讀！民團再提4大隱憂：加熱菸載具應比照菸品管理

放閃廖科溢「很好用」❤ 秦綾謙認二婚1個月…恩愛照連發：野蠻老婆的依賴

宋先生身心俱疲「不敢出門」　曝宋逸民夫妻崩潰近況：可能解散教會

開罰！熱火戴德蒙亂丟按摩槍遭禁賽一場　痛失98萬薪水

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

保齡球式追撞！奈良油罐車連環撞20車

保齡球式追撞！奈良油罐車連環撞20車

日本奈良縣在當地12日上午10時左右，發生了約20輛車連環相撞的意外，目前警方已將10名左右的傷患送往醫院接受治療，而現場的救援工作仍在持續。

被婆家、娘家趕走！人妻除夕夜跟老公「嗑麥當勞」

被婆家、娘家趕走！人妻除夕夜跟老公「嗑麥當勞」

銀行推日圓短天期高利定存　年息最高衝12%

銀行推日圓短天期高利定存　年息最高衝12%

反制韓日「歧視」陸客入境 陸國家移管局加碼：暫停過境免簽

反制韓日「歧視」陸客入境 陸國家移管局加碼：暫停過境免簽

「富邦醴仁」即將落成　日本國寶級建築師來台參訪

「富邦醴仁」即將落成　日本國寶級建築師來台參訪

關鍵字：

日本旅遊連鎖店吉野家松屋麥當勞美食

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面