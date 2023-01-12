日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！



▲日本邊境開放，大阪旅遊人潮眾多。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／林懿捷報導



日本自去年10月宣布開放旅客自由行，全球旅客蜂擁而至，許多台灣民眾也計劃到該地旅遊，近日有網友發問，請推薦日本必吃的飲食連鎖店，除了「彌生軒、一蘭、鳥貴族等等，還有什麼好吃的」，網友紛紛提供意見，而台灣也有的松屋、吉野家都在討論之列，其中「麥當勞」受到熱烈支持，「限定菜單比台灣厲害很多，日本的小麥真的很不一樣！」

日本一向是台灣人最喜歡的旅遊國家，許多國人已經開始著手安排旅遊計畫，除了觀光景點，美食更是一大重點；隨著邊境解禁，PTT《日本旅遊板》又恢復了往日的熱鬧，便有網友徵求去日本必吃的連鎖店，有人提到在台也有分店的一蘭拉麵、松屋，以及著名的利久牛舌、天丼てんや等，還有人表示，「唯一推薦麥當勞，有台灣消失很久的奶昔」，不要錯過早餐的鬆餅堡，更有人大嘆，「日本速食店的期間限定，看起來都比台灣的厲害多了！」如果旅日恰好遇到，一定要嘗試深具該地特色的限定菜單。

不少網友或旅遊達人，都大推過日本的麥當勞，不只充滿著當地特色，而且在別的國家吃不到，像是「鬆餅堡」、「照燒豬肉堡」都是人氣產品，更有台灣已經消失很久的奶昔。期間限定美食，如冬季的「草莓OREO冰炫風」、期間限定回歸的「培根馬鈴薯派」都很受歡迎，如果赴日旅遊，恰好遇見期間限定的產品推出，請別錯過了！



除了麥當勞之外，平價丼飯松屋也有不少支持人，網友表示，「價格實惠，台灣的沒得比呀」、「想不出吃什麼吃它不會錯」、「烤肉定食、漢堡排咖哩無敵好吃呀！」許多日本連鎖店在台灣都設有分店，可以感受看看台灣與其他國家的差異，用不同風貌為自己的旅程加味！

▼許多人推薦到日本要去品嘗當地的麥當勞。（圖／達志影像／newscom）

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