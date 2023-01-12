被婆家、娘家趕走！人妻跟老公「嗑麥當勞」過除夕夜　一票人羨炸

▲年夜飯想陪媽媽吃，卻被拒絕了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

農曆除夕要到了，不少民眾已準備返鄉，和家人一起圍爐吃年夜飯，就有一名人妻分享某年的除夕夜，原本要和老公一起陪婆婆吃年夜飯，但卻被婆婆推辭，於是計畫回娘家吃飯，沒想到媽媽也拒絕她，最後夫妻倆的年夜飯居然是麥當勞，也成了她難忘的除夕夜。

該名人妻在Dcard上發，因為老公是單親家庭，婆婆也有另外一半，所以一直以來都是各自吃年夜飯，於是跟老公商量，一起回娘家吃飯，想給爸爸媽媽一個驚喜，「除夕夜還有嫁出去的女兒能回來陪伴，是很棒的事吧」，本以為媽媽聽到會很開心，結果卻被打槍了。

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媽媽表示家裡吃素，如果原PO要來，還要另外準備葷食，而且婆婆個性溫和，或許想要兒子媳婦陪伴，但又不好意思開口。然而，原PO已經和婆婆說好不回去吃，婆婆也約了山友，婆家跟娘家都去不了了，「於是那年的除夕夜，我跟老公回自己家吃麥當勞」。

▲最後兩人一起吃麥當勞。（示意圖／資料照）



原PO也笑說，「我的媽媽和婆婆都超級善解人意，所以這不是抱怨文，只是覺得有趣，搞到最後兩邊都回不去。」

貼文一出，網友超羨慕，「吃麥當勞就吃啊，一堆已婚女性看到妳這篇大概羨慕得要死吧」、「很棒耶！總比硬要大家聚在一起，然後乾瞪眼好」、「從小到大我不知道有幾次除夕看到麥當勞廣告超想吃，超討厭吃圍桌台菜」、「很好啊，我多希望不用陪娘家或婆家父母吃著拜拜的雞」、「好羨慕喔，雖然還只是學生，但每年都要回去跟一大票親戚圍爐很累，圍爐就算了，能不能不要一直問課業跟感情」。