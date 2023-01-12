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新口味！速食店開賣超狂「撲克牌雞鴨塊」　加碼這6天送百份炸雞

▲▼繼光香香雞推「黃金鴨香寶」、「開運聚財組」分享餐。（圖／業者提供）

▲超狂黃金雞鴨塊新登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥克雞塊有對手了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」強勢推出全新黃金雞鴨塊「黃金鴨香寶」，特意選用鮮嫩雞肉結合甘甜鴨肉，再做成撲克牌花色造型，超級應景，即日起正式開吃；加碼更祭出新年抽紅包活動，連6日天天送出100份炸雞，把握機會來試手氣。

▲▼繼光香香雞推「黃金鴨香寶」、「開運聚財組」分享餐。（圖／業者提供）

▲黃金鴨香寶特意做成應景撲克牌花色造型。

繼光香香雞驚喜打造超狂雞鴨塊「黃金鴨香寶」，不僅完全無骨，更以技術結合雞肉、鴨肉，讓每一塊鴨香寶都能吃到鮮嫩雞肉及甘甜鴨肉的雙重口感，並特意做成撲克牌花色造型，搶搭新年應景熱潮，且酥炸後可選擇沾番茄醬或撒香辣椒鹽粉2種佐料選擇，即日起就能衝門市吃。

▲▼繼光香香雞推「黃金鴨香寶」、「開運聚財組」分享餐。（圖／業者提供）

▲春節限定「開運聚財組」分享餐只賣48天。

除外，同步推出春節限定「開運聚財組」分享餐，一次就能吃到4種人氣炸物，包括香香炸雞、阿根廷魷魚、黃金鴨香寶及甜心地瓜球），即日起至2月28日限時48天開賣，過年就買一桶回家嗑爆。

而為迎接新年，繼光香香雞也於1月21日至1月26日祭出「天天抽紅包」活動，每日將透過會員系統送抽獎紅包，每天都可有1次抽獎一會，有機會抽中100份香香炸雞（中），每日1名共將抽6名；其餘獎項則有天天抽出10名可獲得香香炸雞（中）10份、100名香香炸雞（中）1份及各式炸物優惠券，趕緊先筆記再來試手氣。

▲▼麥當勞「金迎招財堡系列」回歸 。（圖／業者提供）

▲麥當勞金迎招財堡系列回來了 。

另，麥當勞春節限定「薯來堡」也重磅回歸了，一共有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排搭配鮮脆洋蔥，再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞口味任選，內餡則少了薯餅，但依舊超級滿足，即日起至2月14日限時販售或售完為止，且期間只要購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」1份，數量有限、送完為止。

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