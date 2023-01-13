包裹太重郵差暖問一句話幫搬4樓　她感動喊：像有發光的翅膀

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友表示，11日因為腰椎不舒服，加上腳受傷，接到郵差電話通知有包裹，當下並沒有表明受傷的事情，沒想到簽完名之後，郵差竟然主動幫忙把包裹搬上4樓，讓她超級感動，忍不住拍下背影照大讚，「背後發光還有翅膀，根本男神！」

▲原PO拍下郵差的背影，感謝對方幫忙把包裹搬上4樓。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，11日在自助洗衣店接到郵差電話，於是請對方等待3分鐘，她馬上衝回家領取包裹，等到簽完名才發現「死定了」。

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原PO接著說，平時她可以自己扛3、40公斤的東西上樓，但最近因為腰椎不舒服，加上腳受傷，要獨自把包裹搬上4樓恐怕會很吃力，正在煩惱的時候，郵差居然主動表示，「我幫妳搬上去好了，這有點重」，當下真的非常感動，「背後發光還有翅膀，根本男神！」

原PO強調，當時並沒有告訴郵差自己受傷的事，也沒有要求幫忙，是郵差主動提議幫忙，「所以是真的出於好心跟善良。然後我長得跟漢子一樣，也沒有什麼他覺得我是妹子還是什麼的才幫忙。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言稱讚這名郵差很熱心，「暖心的郵差先生」、「可以去表揚他了」、「妳被郵差大哥認證是正妹」、「我高中腳受傷的時候遇過一次，郵差幫我拿信上樓」、「我家的郵差還會問我，『需要幫忙把剛買回家的戰利品搬上樓嗎？』」、「好的郵差還是很多」。

還有網友建議，如果原PO真的很想感謝這位郵差，可以打郵局的客服電話去讚揚，或者寫信過去，這樣郵局才有理由獎勵他。