騎士路邊撿到紅蟳滿臉問號　7千人笑瘋：根本大路蟳奇！

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士表示，8日在馬路上莫名其妙撿到一隻紅蟳，雖然很疑惑，但還是決定晚上煲粥給媽媽吃。文章公開之後，意外吸引超過7000名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「大路蟳奇」、「順路再撿個米糕」、「好可憐，眼淚不爭氣地從嘴角流了下來」。

▲原PO在路上撿到一隻紅蟳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，「我就問在馬路上莫名其妙撿到紅蟳的機率有多高？」8日他在路邊撿到一隻紅蟳，當時紅蟳就快掉進臭水溝裡，於是上前撿起來，想了想決定晚上拿來加菜，煲粥給媽媽吃，「天氣冷，我現在在幫牠洗熱水澡。」

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▲原PO決定把紅蟳帶回家加菜。

文章公開之後掀起熱議，還被社團管理員轉貼到爆料公社粉專，獲得超過7000人按讚，大家紛紛留言調侃，「好不容易脫逃了，想不到又被你抓回去」、「順路再撿個米糕」、「去掃一下晶片，送牠回家吧」、「要送警察局，無人認領才可以由拾獲人領回」、「好可憐，眼淚不爭氣地從嘴角流了下來」、「大路蟳奇」、「誰家的晚餐跑走了」。

也有不少網友分享自己撿到的海鮮們，有鱉、海膽、魚等等，還說這對住在靠海地區的居民來說是很平常的事情，「我都撿過鱉了」、「我們撿過海膽呢」、「曾經在三重埔的路邊撿過一隻土虱」、「我也遇過（紅蟳），半夜在電信局門口」、「之前上班一大早就撿到一大包蛤蜊」、「我婆婆撿過整尾的土魠魚」、「我曾經在三重路邊沿路撿了5隻吳郭魚！於是去朋友家煮來吃」。