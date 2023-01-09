門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫表示，日前在門口看到一張百元鈔票，撿起來之後才發現鈔票裡面竟然包著頭髮，嚇了一跳並趕緊放回去，「這是什東東啊？要撿嗎？有點恐怖。」不少網友看了紛紛調侃他要當姊夫了，也有人認真回應，這應該是要過運的，只要碰到就算把厄運過給對方了。

▲原PO撿起鈔票才發現裡面包著頭髮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，7日在門口看到地上有一張百元鈔票，撿起來發現有頭髮，以為是不小心沾到的，抽掉2根之後越想越不對勁，還沒有全部打開就發現裡面還有頭髮，嚇了一跳趕緊又放回原地，事後也已經向里長通報，「這是什東東啊？要撿嗎？有點恐怖。」

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文章公開之後掀起網友熱議，一派人認為可能是找冥婚，還半開玩笑詢問原PO有沒有人跳出來叫他姊夫；另一派人則認為是過運，「包頭髮？過運的吧」、「變聰明了，不用紅包袋了」、「撿啊，有哪次不撿？頭髮拿去廟裡金爐化掉就好了，這是轉運的一種方式」、「過運用的，撿到就丟回去，但不好的運勢已經過到你這裡了」、「傳統習俗這是過運的，把不好的運過給拿到的人，所以不管你有沒有打開，只要碰到就算是把厄運過給你了」。

依照台灣民間習俗，路邊的紅包大致分成2種，若內容物是紙鈔、生辰八字及照片，就是往生者在找配偶的冥婚契約；另一種則是在紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主的厄運過給撿拾者，放入紙鈔的用意是給撿拾者「吃紅補償」，撿了就代表甘心為事主過運，若是因此受冤、受劫也不得「討債」，2人互不相欠。