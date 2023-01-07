詐騙妹連2天賣慘告白被嫌吵　怒回2字笑翻他：這輩子遇過最凶的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，日前收到詐騙集團傳來的訊息，對方聲稱是在做接待、應酬的工作，企圖透過賣慘來博取同情，但他覺得一直傳訊息過來很吵，於是留下一句「你娘卡好，你他媽吵幾天了」，沒想到對方竟然回答，「午安你好，輸贏？」堪稱是他這輩子遇過最凶的詐騙集團。

▲原PO遇到超凶詐騙集團回嗆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，某日上午5點多收到一名假裝成正妹的詐騙集團成員傳來的訊息，對方自稱從事接待、應酬陪吃飯的工作，雖然不是酒店或八大行業，但需要喝酒，「之前一直不敢開口告訴你，也是擔心你會因為工作而拒絕跟我當朋友」，當下他沒有回覆，沒想到對方完全不死心，下午又傳訊息給他繼續賣慘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO氣得留下一句「你娘卡好，你他媽吵幾天了」，對方已讀之後竟然回答，「午安你好，輸贏？」他馬上回嗆，「可以，看哪裡都行」。結果詐騙集團沒有繼續回覆，而是重新回到正妹人設，繼續裝可憐，並講述自己去算命的過程。

原PO將雙方對話截圖公開在臉書社團，表示這個詐騙集團真的吵到他快要發瘋，氣得回嗆，居然收到真人回覆，讓他感到好氣又好笑，「我想這是我這輩子遇過，最凶的詐騙集團。」

文章公開之後吸引超過1800名網友按讚，大家紛紛留言表示想知道後續，「很有禮貌耶，輸贏還會先打招呼」、「我比較想知道後半段」、「輸贏笑出來」、「原來聊天機器人也會被激怒」、「只有輸贏才是真心話，其他都是假的」、「人格分裂」、「現在揪輸贏都那麼禮貌嗎」、「原來還會有真人回覆」、「後面還是硬要講完，哈哈哈」。