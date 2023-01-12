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國小童寫考卷「詛咒爸爸去死」！他看完傻了：晚上給你一頓粗飽

▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲孩子在寫考卷時碰到照樣造句的題目，寫下的回答讓家長氣炸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

就讀國小的孩子寫考卷造句，沒想到竟讓家長氣炸！一名男子上網分享，孩子日前考試作答造句題目時，碰到了「沒想到…竟然…」的題目，看完回答後瞬間傻眼，也決定「晚上給你一頓粗飽的」，離奇的造句曝光，讓許多網友笑壞了。

這名男子在「爆料公社」分享一張照片，孩子在學校寫國文考卷時，碰到了造句的題目，其中一道小題為「沒想到…竟然」，要在造句中寫出「沒想到」及「竟然」這2個詞語。

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▼孩童寫造句時，寫著「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼國小造句。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

令人意外的是，孩童在造句中寫著「沒想到爸爸出車ㄏㄨㄛˋ（禍）了，竟然沒有死」，超離奇的造句讓人看傻眼，而且老師還在句子上打勾，讓家長感到相當憤怒，「孩子，我決定今晚給你一頓粗飽的。」

傻眼的造句曝光後，不少網友傻眼留言，「孩子的造句總是令人驚悚」、「爸爸不是在生病，就是在死的路上。真孝順」、「這小孩和爸爸的仇恨到底有多深呀？不是車禍就是生病」、「這位爸爸，兒子的怨念很深ㄛ」、「沒想到爸爸在家，媽媽居然還跟隔壁的叔叔一起洗澡。」

 

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