小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問！筆跡惹笑噴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每到農曆新年，孩子們最期待的莫過於「領壓歲錢」了，有些父母會幫忙存起來，有的則藉機培養小孩的理財觀。一名父親PO出小一兒的作業，上面問道「哪些壓歲錢使用的方式比較好？」而這道選擇題也掀起熱烈討論，不少網友直呼，「根本情緒勒索。」

這名父親在「爆廢公社」貼出截圖，笑問「國小一年級這種選擇題，怎樣才算對？」只見題目問，哪些壓歲錢的使用方式比較好，第一選項是「全部買零食」、第二個是「捐給需要幫助的人」、第三則是「交給爸媽保管」、第四個是「全部買玩具」。

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面對這道應景的複選題，家長看得是一頭霧水，而孩子則勾選「全部買零食」和「全部買玩具」。

▲孩子的選擇很誠實。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「這算家庭革命題目嗎？」「這才是過自己的人生」、「這麼小就要被靈魂拷問」、「真心話大冒險～太真心話了」、「怎能全部買玩具或全部買食物呢？當然是一半買零食一半買食物比較好」、「第3項請直接撕掉」、「當然是1跟4啊」、「小孩直觀一定是1和4，填2和3感覺就很虛偽」。

還有人傻眼表示，「竟然沒有存款／投資的選項？從小就應該培養理財觀念吧」、「就沒有自己存起來的選項嗎？我小時候都會存在豬公裡，可是有時候繳學費或阿嬤要買菜之類的，就交出去了」、「這個沒有正確答案吧」、「我要寫信去教育部抗議」、「洗腦帶風向」、「2和3這樣算不算情緒勒索」。