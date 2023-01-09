2幼童疑遭老師塞櫃子！爆料者質疑園方隱匿　基隆教育處說話了

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

基隆某國小附設幼兒園遭一名老師爆料，指稱有2名老師不當體罰兒童，將兩名幼稚園學童塞進櫃子裡，爆料的老師還表示，他曾向學校檢舉，但卻被校方給隱匿下來。對此，基隆市教育處表示，目前該校已組成調查小組，兩名涉案的老師將先暫時請假配合調查，校方一定會以公正客觀方式查明。

▲兩名幼童疑似遭老師塞進櫃子體罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

一名老師爆料，基隆某國小附設幼兒園裡的2名老師，竟將幼兒塞進櫃子裡處罰，於是向學校舉發，卻遭校方壓下來，他認為家長有知道權利，於是把此事公布出來，並提供影片佐證，避免更多孩童受害。根據影片內容，兩名幼童無辜被塞進櫃子裡橫躺，動也不敢動，其中一人不斷大哭求救，場面令人痛心。

基隆市議員張秉鈞接獲家長投訴，他表示目前尚不確定是否真有此事，但此事目前已在學生家長之間傳開，許多家長都為此感到擔心，甚至有家長幫子女請假，張秉鈞表示會督促校方積極調查，還給學生一個安全環境。

基隆市教育處表示，校方目前已依規定完成校安通報，邀請家長代表、行政人員代表、教師代表及社會公正人士等，於1月6日召開校事會議，於會議中決議受理本案，並依規定邀請「校外教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家或教師專業審查會調查人才庫之調查員」及「家長代表」、「教師代表」組成調查小組，協助查明本案案情。

基隆市教育處指出，目前本案已進入調查階段，兩名涉案的老師將先請假配合調查，而學校在調查結束後，依規定進行後續處置，並儘速向家長說明，教育處表示，另有協助校方邀請外部專業調查人才組成調查小組，以公正客觀方式查明本案案情。