姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

▲國小姪女求救數學題，但原PO想了10分鐘才解開，也驚覺「小學六年級數學就這麼難？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／柯沛辰報導

孩子的作業，常常讓家長一個頭兩個大。高雄一名網友10日貼出國小姪女的數學考卷，稱有一題他想了10分鐘才解出來，不禁想問「有沒有小學六年級數學就這麼難的卦？」引發熱議。

原PO在PTT八卦版貼出姪女的數學考卷，從中可見一道計算面積的數學題，是由一個大圓、4個小圓構成，要求計算灰色面積的大小。

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原PO指出，自己花了10分鐘才解出來，不禁心想「這應該是國中數學資優生才會做到的題目吧？」好奇小學六年級的數學為何這麼難。

網友看完留言回應，「資優班的吧」、「這我小六應該沒辦法」、「不算難，只是很浪費時間在計算過程」、「這是小六題目沒錯，在進階題型那邊」但也有人不以為然，「有很難嗎？」、「難在哪裡？」、「別懷疑，這就是小六數學」。

其中，不少人眼尖注意到後方的英文考卷，紛紛直呼「後面的英文比較難」、「國小就學『物理治療』？」、「數學很簡單，後面英文難」、「看英文懷疑是雙語小學」。

對此，部分網友也提供較簡易的算法，其實就是「大圓-正方形-小圓*2」。步驟如下：

大圓：6*6*3.14=36*3.14=113.04

正方形：6*6=36

2個小圓（4個半圓形）：3*3*3.14*0.5*4=18*3.14=56.52

大圓-正方形-2小圓=20.52平方公分

▼有網友以圖文方式解答（圖／翻攝自PTT，點圖可放大）

儘管正確答案呼之欲出，但有人指出「水平跟垂直的對角線未標90度，憑什麼認為輔助線畫的地方是正方形？」、「這題目在我那年代會被質疑出題不嚴謹，沒有寫明的條件不可以直接由圖判斷，所以不能預設四個圓同等大小，也不能說中間是正方形...」

至於數學題型，許多網友都指出核心關鍵，「這種題目輔助線畫得出來就差不多解完了」、「很多輔助線題型都這類，是考數學邏輯跟幾何，土法煉鋼會超難，懂了就超簡單！」