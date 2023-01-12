　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

▲▼姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？（圖／翻攝自PTT）

▲國小姪女求救數學題，但原PO想了10分鐘才解開，也驚覺「小學六年級數學就這麼難？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／柯沛辰報導

孩子的作業，常常讓家長一個頭兩個大。高雄一名網友10日貼出國小姪女的數學考卷，稱有一題他想了10分鐘才解出來，不禁想問「有沒有小學六年級數學就這麼難的卦？」引發熱議。

原PO在PTT八卦版貼出姪女的數學考卷，從中可見一道計算面積的數學題，是由一個大圓、4個小圓構成，要求計算灰色面積的大小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，自己花了10分鐘才解出來，不禁心想「這應該是國中數學資優生才會做到的題目吧？」好奇小學六年級的數學為何這麼難。

網友看完留言回應，「資優班的吧」、「這我小六應該沒辦法」、「不算難，只是很浪費時間在計算過程」、「這是小六題目沒錯，在進階題型那邊」但也有人不以為然，「有很難嗎？」、「難在哪裡？」、「別懷疑，這就是小六數學」。

其中，不少人眼尖注意到後方的英文考卷，紛紛直呼「後面的英文比較難」、「國小就學『物理治療』？」、「數學很簡單，後面英文難」、「看英文懷疑是雙語小學」。

對此，部分網友也提供較簡易的算法，其實就是「大圓-正方形-小圓*2」。步驟如下：

大圓：6*6*3.14=36*3.14=113.04

正方形：6*6=36

2個小圓（4個半圓形）：3*3*3.14*0.5*4=18*3.14=56.52

大圓-正方形-2小圓=20.52平方公分

▼有網友以圖文方式解答（圖／翻攝自PTT，點圖可放大

▲▼姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？（圖／翻攝自PTT）

儘管正確答案呼之欲出，但有人指出「水平跟垂直的對角線未標90度，憑什麼認為輔助線畫的地方是正方形？」、「這題目在我那年代會被質疑出題不嚴謹，沒有寫明的條件不可以直接由圖判斷，所以不能預設四個圓同等大小，也不能說中間是正方形...」

至於數學題型，許多網友都指出核心關鍵，「這種題目輔助線畫得出來就差不多解完了」、「很多輔助線題型都這類，是考數學邏輯跟幾何，土法煉鋼會超難，懂了就超簡單！」

ET快訊
大咖天團驚現信義區！「街頭獻唱」路人大合唱
快訊／台東嬤過馬路遭撞　「失去呼吸心跳」送醫急救！
威力彩飆4.7億　4星座中獎率暴增
公司加薪每人220元！發信「非常對不起」網一面倒比讚
歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑
廣州BMW「故意衝撞人群」5死13傷　22歲男當街撒錢逃跑
全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令徹查真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

解封後「商務客回流達9成」！寒舍董座曝年終獎金規劃：1~1.5個月

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

他買情趣內衣當禮物！女友喊「穿一次收2千」　網曝真實心聲

這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

入帳了！低收、中低收「生活補助」加發　民進黨這縣搶先發

女同學0打扮「包緊緊上課」超邊緣！他見脫罩真面目暈爆：E奶正妹

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

解封後「商務客回流達9成」！寒舍董座曝年終獎金規劃：1~1.5個月

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫「胸罩到鎖骨」！護理師見她牙全撞斷傻眼

他買情趣內衣當禮物！女友喊「穿一次收2千」　網曝真實心聲

這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

入帳了！低收、中低收「生活補助」加發　民進黨這縣搶先發

女同學0打扮「包緊緊上課」超邊緣！他見脫罩真面目暈爆：E奶正妹

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

基隆宣布啟動廉政平台　謝國樑的新突破值得先按一個讚

俄稱奪下鹽鎮烏否認　美將提供「愛國者系統」訓練

過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來

快訊／蘇花公路驚傳坍方！「恐怖土石」封死大清水隧道　雙向不通

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

等空頭期再進場買房　未來靠削價搶買方的預售案會增多

黃捷搭上「流水席」熱潮　PO網美照聲援：高雄辦桌果然是最棒的a

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

橘貓表演才藝全照SOP走！　不等主人指令「自己ㄅㄧㄤ、」

生活熱門新聞

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

派克雞排漲到一片95　業者回應了

更多熱門

相關新聞

基隆2幼童疑遭師塞櫃子　爆料者質疑園方隱匿

基隆2幼童疑遭師塞櫃子　爆料者質疑園方隱匿

基隆某國小附設幼兒園遭一名老師爆料，指稱有2名老師不當體罰兒童，將兩名幼稚園學童塞進櫃子裡，爆料的老師還表示，他曾向學校檢舉，但卻被校方給隱匿下來。對此，基隆市教育處表示，目前該校已組成調查小組，兩名涉案的老師將先暫時請假配合調查，校方一定會以公正客觀方式查明。

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問

「5＋7用手指算」不給過　爸傻眼：還有啥算法

「5＋7用手指算」不給過　爸傻眼：還有啥算法

體育署補助1600萬元　整建台東3國小操場

體育署補助1600萬元　整建台東3國小操場

不爽遭擦撞！暴力男街頭踹打母子影片曝

不爽遭擦撞！暴力男街頭踹打母子影片曝

關鍵字：

數學題目國小面積

讀者迴響

熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔！千人驚呆

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面